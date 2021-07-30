17 gün önce ağır yaralanan bekçi hem baba oldu hem de yaşama tutundu

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 17 gün önce kavga ihbarına gittikten sonra ağır yaralanan bekçi yoğun bakımdan çıkarak hayata tutundu.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 17 gün önce kavga ihbarına gittikten sonra ağır yaralanan bekçi yoğun bakımdan çıkarak hayata tutundu. Bekçi bu sırada baba da oldu.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 14 Temmuz 2021 tarihinde silahlı kavga ihbarına giden bekçilere ateş edilmesi üzerine Bekçi Fırat Doğan ağır yaralanmış Bekçi Gökçen Koşal şehit düşmüştü.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılıp yoğun bakıma alınan Fırat Doğan (30) 17 günlük yaşam mücadelesinde hayata tutunarak, yoğun bakımdan çıktı. Ayrıca bu sırada Fırat Doğan'ın hamile olan eşi Nesibe Doğan'ın Yağız Alp adındaki bebeğinin doğumu gerçekleşti. Normal servis odasına alınan Fırat Doğan'ın yoğun bakımda yaşam savaşı verirken baba oldu.

Olay

Olay, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesine bağlı Karadeniz Mahallesi TOKİ Konutları'nda meydana geldi. İddiaya göre silahlı kavgaya müdahaleye giden bekçilere silahla saldırı ile karşılık verildi. Olayda kavgaya karışan bir kişi, pompalı tüfekle bekçilere ateş etti. Yaralanan 2 bekçi kısa sürede hastaneye kaldırılırken hastanede tedavi altında alınan bekçilerden Gökçen Koşal (31) yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederek şehit oldu. Yaralı Bekçi Fırat Doğan'ın ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı