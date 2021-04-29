17.Gün iftar menüsü! 29 Nisan Perşembe 2021 Ramazan iftar menüsü
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17.Gün iftar menüsü! 29 Nisan Perşembe 2021 Ramazan iftar menüsü

17.Gün iftar menüsü! 29 Nisan Perşembe 2021 Ramazan iftar menüsü
Haberler.com / Aslı Bayraktar - Haberler | Gündem

Ramazan ayının gelişi ile iftar ve sahur sofraları hazırlanmaya başlandı. İlk sahur 12 Nisan gecesi yapıldı. Bugün 2021 yılının on yedinci iftarı yapılacak. İftarda ne pişirsem düşüncesinde olanlar için sağlıklı iftar menüleri derledik. Ramazan ayını en iyi şekilde geçirebilmeniz için iftarda yediklerinize dikkat etmelisiniz. En ideal Ramazan sofralarını hazırlamak için paylaştığımız menüye haberimizden ulaşabilirsiniz. Ramazan ayı boyunca her gün iftar ve sahur menüleri haberimizde!

Ramazan ayının gelişi ile iftar ve sahur sofraları hazırlanmaya başlandı. İlk sahur 12 Nisan gecesi yapıldı. Bugün 2021 yılının on yedinci iftarı yapılacak. İftarda ne pişirsem düşüncesinde olanlar için sağlıklı iftar menüleri derledik. Ramazan ayını en iyi şekilde geçirebilmeniz için iftarda yediklerinize dikkat etmelisiniz. En ideal Ramazan sofralarını hazırlamak için paylaştığımız menüye haberimizden ulaşabilirsiniz. Ramazan ayı boyunca her gün iftar ve sahur menülerini sizin için paylaşıyor olacağız!

17.GÜN İFTAR MENÜSÜ

- Brokoli Çorbası

- Tavuklu Şiş Mantı

- Cacık

- Kırmızı Meyveli Cupcake

BROKOLİ ÇORBASI

17.Gün iftar menüsü! 29 Nisan Perşembe 2021 Ramazan iftar menüsü

Brokoli Çorbası için gerekli malzemeler

-1 tane havuç

-1 tane patates

-½ kilo brokoli

-1 tane soğan

-Tuz

-Karabiber

-Zeytinyağı

-2 çorba kaşığı çedar peyniri

-1 yemek kaşığı krema

Brokoli Çorbası yapılışı;

- Öncelikle soğanı kesin ve kavurun.

- Temizleyip yıkadığınız brokoliyi, küp küp doğradığınız patatesi, halka halka dilimlenmiş havucu soğanın üzerine ekleyin.

- Brokolilerin üzerini geçecek kadar su ekleyin.

- 20 dakika pişirip blenderdan geçirin.

- Tercih ettiğiniz kadar krema ekleyin ve rendelenmiş cheddar peyniri ile servis edin.

Afiyet olsun.

TAVUKLU ŞİŞ MANTI

17.Gün iftar menüsü! 29 Nisan Perşembe 2021 Ramazan iftar menüsü

Tavuklu Şiş Mantı için gerekli malzemeler

-4 yemek kaşığı çırpılmış yoğurt

-1 tane tavuk göğsü

-3 tane yufka

-1 yemek kaşığı tereyağı

-1 yemek kaşığı zeytin yağ

- ½ çay kaşığı toz acı biber

-1 çay kaşığı pul biber

-1 çay kaşığı tuz

-1 çay kaşığı pul biber

-1 tatlı kaşığı nane

-½ çay kaşığı toz biber

Tavuklu Şiş Mantı yapılışı;

- Öncelikle tavuklar küp küp doğrayın.

- Tereyağı ve zeytin yağ eklenen tavada tavukları pişirin.

- Pişirilen tavuğa, toz biber, tuz ve karabiber ekleyin.

- Tavuk piştikten sonra ocaktan alın. Bu aşamadan sonra yufka hazırlanmasına geçin.

-Yufkaları şişlerin enine olacak şekilde kesin.

- Şiş yardımıyla yufkayı rulo haline getirin.

- Yapışması için sonunda fırça ile su sürerek kapatın.

- Şiş yufka rulosunun içinden çekerek çıkartın.

- İçi boş klan yufkalar bir parmak genişliğinde kesin.

- Sonra yufkalar kızgın yağ içerisinde altın sarısı renk tonuna dönene kadar kızartın.

-Kızarmış yufkalar bir tabağa alın.

- Üzerine çırpılmış yoğurt, sotelenmiş tavuk serin.

- Son olarak da tereyağında kızartılan nane, pul biber ve toz biber üzerinde gezdirilerek servise hazır hale getirin.

KIRMIZI MEYVELİ CUPCAKE

17.Gün iftar menüsü! 29 Nisan Perşembe 2021 Ramazan iftar menüsü

Kırmızı Meyveli Cupcake için gerekli malzemeler

- 3yumurta

-1su bardağı şeker

-1su bardağı sıvı yağ

-1su bardağı süt

-1 vanilya

- 1kabartma tozu

- 2,5 su bardağı un

- çilek, karadut, böğürtlen

Not: Siz istediğiniz meyveleri ekleyebilirsiniz.

Kırmızı Meyveli Cupcake yapılışı;

- Öncelikle şeker ve yumurtayı çırpıp ardından diğer malzemeleri ekleyin ve karıştırın.

-Karışımı kalıplara döküp üstüne meyve dilimlerini ekleyin.

- Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 30-40 dakika arası pişirin.

CACIK

17.Gün iftar menüsü! 29 Nisan Perşembe 2021 Ramazan iftar menüsü
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Gündem Editörü - Aslı Bayraktar
Aslı Bayraktar
Gündem Editörü
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