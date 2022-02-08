17 gün boyunca zincir markete geceleri dadanan Avusturyalı hırsız, ürün eksikliğinin fark edilmesiyle yakayı ele verdi

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Antalya'nın Kaş ilçesinde, bir zincir marketin depo anahtarını eline geçiren Avusturyalı adam, 17 gün boyunca geceleri girdiği depodan yiyecek ve içecek çaldı. Hırsızlık olayı, market çalışanlarının ürün eksikliğini fark etmesiyle ortaya çıkarken, polis tarafından yakalanan Avusturyalı hırsız, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Geçen yıl Antalya'ya gelen Avusturya vatandaşı Nicholas James Matheson (40), 10 Şubat- 14 Ağustos tarihleri için geçici olarak çalışma izni aldı. Çalışma izni biten Matheson, Kaş'a gelerek Kalkan Mahallesi üzerinde yer alan kamp alanında kalmaya başladı.

17 gün boyunca geceleri hırsızlık yaptı

21 Ocak Cuma günü Kaş'ta marina içindeki bir zincir marketin deposuna ait anahtarı ele geçiren Matheson, aynı günün gecesinde marketten alkol, yiyecek ve çeşitli içecekler çaldı. Matheson, 6 Şubat tarihine kadar marketten hırsızlık eylemine devam etti.

Market çalışanları ürün eksikliği fark etti

Depoda ürün eksikliğini fark eden market çalışanları, durumu polise bildirdi. İhbarla birlikte harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Ekipler, Matheson'u yakalayıp gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Matheson, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak Elmalı Cezaevine gönderildi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa