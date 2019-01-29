17 Farklı Suçtan Araması Bulunan Şahıs Yakayı Ele Verdi

Manisa'nın Soma ilçesinde, son bir ayda 7 farklı adreste meydana gelen ikamet hırsızlığının faili K.Y., Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin başarılı çalışması sonucu yakalandı. Edinilen bilgilere göre, Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri ilçede son bir ayda meydana gelen 7 ayrı hırsızlık olayını derinlemesine araştırınca K.Y. isimli şahsı tespit etti. Ekiplerce yakalanan K.Y.'nin ikametinde yapılan aramalarda çalınan televizyon, bilgisayar, tablet, fotoğraf makineleri ve tüfekler ele geçirildi. Öte yandan, şahsın değişik suçlardan 17 farklı aranma kaydı olduğu da tespit edilirken, K.Y. işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

Kaynak: İHA