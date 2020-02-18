17 farklı alanda açılan kurslar meyvelerini vermeye başladı

18.02.2020 14:15 | Son Güncelleme: 18.02.2020 14:15

Denizli Pamukkale Belediyesi tarafından 17 farklı alanda "Pamukkale'de Kurs Zamanı" sloganıyla açılan kurslardan olan halk oyunlarında sonbahar dönemi kursiyerleri sertifikalarını aldı.



Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, halk oyunlarının gelecek kuşaklarımıza aktarılmasının amacıyla açılan ücretsiz halk oyunları kurslarının sonbahar etabının tamamlayan kursiyerlere sertifikalarını takdim etti. Pamukkale Belediyesi Atatürk Caddesi ek hizmet binasında yetişkinlere yönelik hafta içi ve hafta sonu olmak üzere düzenlenen 2 kursa 25 kursiyer katıldı. Başkan Örki, "Halk oyunları kurslarımız Zehra Nihat Moralıoğlu Ortaokulu'nda 25 öğrencimizle ve Osman Aydınlı İlkokulu'nda da 25 öğrencimizle düzenlendi. Hem öğrencilerimize hem de yetişkinlere yönelik açtığımız kurslarımızın ilk etabı olan sonbahar dönemini tamamlayan kursiyerlerimize sertifikalarını geçtiğimiz günlerde takdim ettik. Şubat ayı başıyla da 2.etap halk oyunları kurslarımız hafta içi ve hafta sonu olarak tekrar açıldı" diye konuştu.



Başkan Örki, halk oyunları kursiyerlerine sertifika takdiminin ardından, ilçe genelinde yaşayan kadınlara yönelik açtıkları el sanatları kurslarını ziyaret etti. Pamukkale Belediyesi Ek hizmet Binasında düzenlenen Ebru sanatı ve ahşap boyama kurslarınakatılanlarla bir araya gelen BaşkanÖrki, kursiyerlerle birlikte ebru boyama çalışması yaptı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA