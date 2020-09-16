17 Eylül Perşembe İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? 17 Eylül Perşembe günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 17 Eylül Perşembe İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek. İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek. İstanbul elektrik kesintisi ve detayları…

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 17 Eylül Perşembe günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik en zaman gelecek?

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

Arnavutköy

NO: 2668371

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah ABDÜLEZELPAŞA, ADNAN MENDERES, AKAD, ALPARSLAN TÜRKEŞ, AYASOFYA, CEYHUN, DERE, DERİN YOL, EVİM, FATİH SULTAN MEHMET, GÖÇMEN, GÜNDOĞMUŞ, HABİBE, HALİT ZİYA UŞAKLIGİL, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, HASAN POLATKAN, HAYRETTİN ÖZBEK, KADRİ ENDER, KUŞTEPE, MAVİ ORKİDE, NEVRUZ, OYA, PİRAYE, ROTA, SEVİNÇ, SEZGİ, SU YOLU, SULTANHİSAR, SÜLEYMANİYE, YAŞAR DOĞU, ÇİTLEMBİK DEDE sk/ HASTANE mah HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU sk bölgelerinde 17/09/2020 00:00:00 - 17/09/2020 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2668392

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah AYASOFYA, TENHA, ÇARŞAMBA sk/ HASTANE mah AYANOĞLU, AYASOFYA, BALKANLAR, DEĞİRMEN KUYU, HADIMKÖY-İSTANBUL, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, HASTANE, ORG. NURETTİN BARANSEL, OĞUZATA, POSTANE, ÖZCAN TAŞKINBAŞ, ŞADIRVAN, ŞEHİT ŞABAN AYDOĞAN sk bölgelerinde 17/09/2020 02:00:00 - 17/09/2020 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2668410

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HASTANE mah AYASOFYA, AYFER, BALABAN, CONK BAYIRI, CİVANMERT, EDİRNE-İSTANBUL DEMİRYOLU, GÜLDALI, HADIMKÖY-İSTANBUL, KORULUK, KÜÇÜK ÇİFTLİK, MAHMUTPAŞA, MEHMET AKİF ERSOY, NALLI, OKUTAN, ORG. NURETTİN BARANSEL, OTAĞ, TAŞKIN ÇİFTLİK, TEMİZEL, İLKBAHAR, ŞEYH ŞAMİL sk bölgelerinde 17/09/2020 04:00:00 - 17/09/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2681011

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BAKLALI mah AYDINLAR, SÜREYYA, ŞEREFHAN sk/ BOYALIK mah ÇINARDERE sk bölgelerinde 17/09/2020 09:00:00 - 17/09/2020 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2662242

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah ABİDİN, ALTINORDU, AYABA, AYDINER, AYSEMA, AYŞENUR, BAHŞENDE, BALKAN, BATURHAN, BAYSAL, BAŞTÜRK, BEYSUN, BUHARA, CİNAN, DAĞHAN, DEMİRKAYA, ERDİNÇ, EVLİYA, FİKİR, GAZİOSMANPAŞA, GÜLAĞACI, GÜLBADEM, GÜLBİN, GÜLDESTE, GÜLLÜBAHÇE, GÜR, HAMİT, HAZAR, HELVACI, KIRAÇ, KIYMETLİ, LOZAN, MESUT, MİMAR SİNAN, NECİP FAZIL, SALKIM SÖĞÜT, SALİHA, SARIÇAM, SOYKAN, SULUDERE, SİRKECİ, TAMER, TÜCCAR, UFUKHAN, YENİBAHÇE, YUKARI PAZAR, ZEMHERİ, ÖZEL, ÖZENİR, ŞERİF, ŞULE sk/ ARNAVUTKÖY MERKEZ mah GAZİOSMANPAŞA sk// GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-ŞEMSİPAŞA mah 29. sk bölgelerinde 17/09/2020 09:00:00 - 17/09/2020 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2662244

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah AYŞENUR, HOCA AHMET YESEVİ, KAZANCI, MÜCEVHER, MİMAR SİNAN, SULUDERE, TAKVA, TERTİP, TUNÇALP, ZEMHERİ, ŞEHİT SEBAHATTİN AKGÜL, ŞÜKÜR sk bölgelerinde 17/09/2020 09:00:00 - 17/09/2020 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2682016

KISALTILMIS ADRES: İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah sk/ ARNAVUTKÖY MERKEZ mah sk/ ATATÜRK mah sk/ BOLLUCA mah sk/ BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah sk/ MUSTAFA KEMAL PAŞA mah sk/ NENEHATUN mah sk/ YAVUZ SELİM mah sk/ YUNUS EMRE mah sk/ İSLAMBEY mah sk// BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-GÜVERCİNTEPE mah sk/ KAYABAŞI mah sk/ ŞAMLAR mah sk// EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah sk/ YEŞİLPINAR mah sk// GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah sk/ KARADENİZ mah sk/ KARAYOLLARI mah sk bölgelerinde 17/09/2020 21:00:00 - 17/09/2020 23:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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