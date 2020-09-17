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17 Eylül Perşembe DHA Spor Gündemi

GALATASARAY19.00 Sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu'nda deplasmanda Azerbaycan'ın Neftçi takımı ile karşılaşacak.

17 Eylül Perşembe DHA Spor Gündemi
17.09.2020 09:29 | Son Güncelleme: 17.09.2020 09:29

GALATASARAY

19.00 Sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu'nda deplasmanda Azerbaycan'ın Neftçi takımı ile karşılaşacak. Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanacak maçta turu geçen takım, 3'üncü eleme turunda Makedonya'nın Renova ile Hırvatistan'ın Hajduk Split ekipleri arasındaki eşleşmenin galibiyle karşı karşıya gelecek.

14.30 Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, 2020-2021 sezon açılışını Düşler Vadisi Riva'da barbekü partisiyle kutlayacak.

BEŞİKTAŞ

11.00 Siyah-beyazlılarda Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıkları sürecek.

FENERBAHÇEFenerbahçe Beko forma sırt numara altı sponsorluğu için Naturelgaz ile sözleşme imzalanacak. 

TRABZONSPORBordo-mavili takım yapacağı antrenmanla Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

- Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.

AVRUPA'DAN FUTBOLUEFA Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu'nda 43 karşılaşma oynanacak.

VOLEYBOLAxa Sigorta Efeler Ligi13.00 Arhavi Voleybol - İstanbul BBSK15.00 Galatasaray HDI Sigorta - Haliliye Bld.

16.00 Altekma - Fenerbahçe HDI Sigorta


Kaynak: DHA

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