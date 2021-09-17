17 Eylül Cuma On Numara sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanır? On Numara sonuçlarına ne zaman açıklanacak?

On Numara sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online 17 Eylül tarihli On Numara sonuçlarının açıklanması vatandaşlar tarafından merak ile bekleniyor. Birçok kişi On Numara çekiliş sonuç sorgulama ekranı araştırılırken, yapılan çekilişte kazanan kim ve ne kadar ikramiye kazanıldığı merak ediliyor. Peki, On Numara'da büyük ikramiye ne kadar? İşte, 17 Eylül 2021 On Numara sonuçları canlı takip sayfası! On Numara çekilişi canlı izle! On Numara sonuçlarına nereden bakılır? On Numara çekilişi kaçta? Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

17 EYLÜL ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

17 Eylül On Numara sonuçları henüz açıklanmadı. On Numara sonuçları 17 Eylül Cuma günü saat 20.00'de başlayacak olan çekilişin sonrasında belli olacak.



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ON NUMARA İKRAMİYESİ NE KADAR?

On Numara ikramiye miktarı 17 Eylül Cuma günü saat 20.00'de yapılacak çekiliş sonrasında belli olacak.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Yenilenen Şans Topunun kuralları aşağıdaki gibi; Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır.80 numaradan 10 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

Sen Seç!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolu üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılardan da oluşturabilirsin. Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

Çoklu Çekiliş!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılabilir. İptal Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

Ne kadar kazanabilirsin?

On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir. Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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