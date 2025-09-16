17 Eylül Çarşamba 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 17 Eylül Resmi Gazete yayımlandı!

Haberler

17 Eylül 2025 Çarşamba tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan kararlar kamuoyunun gündeminde yerini aldı. Bugünkü sayıda yasama faaliyetlerine ilişkin kanunlar, yürütme ve idare bölümüne dair düzenlemeler, yargı alanındaki kararlar ile çeşitli atama listeleri yayımlandı. Ayrıca ilanlar kısmında da farklı kurum ve kuruluşlara ait duyurulara yer verildi. Günün tüm kararları ve gelişmeleri, Resmî Gazete üzerinden ayrıntılı şekilde incelenebiliyor.

17 EYLÜL 2025 TARİHLİ RESMÎ GAZETE KARARLARI YAYIMLANDI

BUGÜNKÜ RESMÎ GAZETEDE YER ALAN KARARLAR VE DUYURULAR

