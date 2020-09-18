17 Eylül 2020 Haberleri
17 Eylül 2020 Manşet Haberleri.
18.09.2020 00:15 | Son Güncelleme: 18.09.2020 00:15
- Sevilen dizi Çukur'un merakla beklenen yeni bölümünden bir tanıtım daha geldi
- Son Dakika: 67 yaşındaki komşusunu darbeden Halil Sezai tutuklandı
- Avrupa Ligi'ndeki Riga FC-Tre Fiori maçı stat lambasının kırılması nedeniyle ertelendi
- Aleyna Çakır cinayetinin şüphelisi Ümit Can Uygun'un annesi intihar etti
- Avrupa Ligi'nde Borac'ı 2-0 yenen Rio Ave, Beşiktaş'ın rakibi oldu
- Ne elektrik ne de dizel! Alman devi Mercedes Benz'in tek depoda 1000 kilometre giden aracı tanıtıldı
- İstanbul'da tüm toplu taşıma otobüsleri İETT'ye bağlandı! Özel halk otobüsleri tarih oldu
- Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Jailson Çin ekibi Dalian Pro'ya transfer oluyor
- Yeşil konut projesi, felakete dönüştü! Bitkiler balkonları yuttu, sinekler evleri istila etti
- Canlı yayında Doğu Perinçek'i kızdıran soru: Herhangi bir gizli servise çalıştınız mı?
- Trabzonspor, Doğan Erdoğan ile yollarını ayırdı
- DSÖ uzmanından tedirgin eden sözler: Koronavirüs salgınının daha başlangıcındayız
- Arjantinli eski yıldız Caniggia'nın kızı Charlotte, Wanda Nara'ya meydan okudu: Ben ondan daha güzelim
- Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Atatürk heykelini hortumla yıkadı
- Doğu Perinçek'ten 'Teröristbaşı Öcalan'ın çiçeğini kabul ettiğine pişman mısın?' sorusuna yanıt: Yine alırdım
- Eşiyle tartışan kadın, 5. kattaki evinin penceresinden atlayarak intihar etti
- Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 100. maçını kazanan ilk Türk takımı oldu
- 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 asteğmen hayatını kaybederken 6 kişi de yaralandı
- Galatasaray'ın oyuncu değişikliklerinde tabelayı idari menajer Şükrü Hanedar kaldırdı
- Koronavirüse yakalanan ünlü YouTuber Enes Batur, karantinadan kaçtı
- İstanbul İl Pandemi Kurulu toplandı! Toplu ulaşım ile kademeli mesai konuları ele alındı
- Son Dakika: Galatasaray, deplasmanda Neftçi Bakü'yü 3-1 mağlup etti
- 11 yaşındaki çocuk, alkol diye 5 bardak dezenfektan içince hayatını kaybetti
- Vicdansız koca, barışmak için buluştuğu eşini 8 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı
- Son Dakika: Türkiye'de 17 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 66 kişi vefat etti, 1648 yeni vaka tespit edildi
- Sapık komşu, 5 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunup valize koymaya çalışmış
- Komşusunu darp eden Halil Sezai'nin savcılık ifadesi ortaya çıktı: Sinirle bir kaç defa vurdum
- Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'den koronavirüs açıklaması: Kentte durum kontrol altında
- Galatasaray, Neftçi Bakü maçına sürpriz bir kadroyla çıkıyor
- Potansiyel koronavirüs aşı adaylarının yarısından fazlası zengin ülkeler tarafından satın alındı
- ABD'de gözaltındaki göçmen kadınların rızaları olmadan rahimleri alınmış
- 87 yaşındaki koca, tartıştığı eşini öldürüp ardından intihar etti
- Çocukların yakarak kavanoza koydukları torpil, patlayınca üç kişi yaralandı
- Koronavirüs denetimlerine katılan Ankara Valisi Vasip Şahin: Vaka sayısında geriye doğru gidiyoruz
- Bakan Koca, Dünya Sağlık Örgütü'ne 2021'in 'Sağlık Çalışanları Yılı' olarak seçilmesini önerdi
- Trabzonspor, anlaşmaya vardığı Chelsea'li Lewis Baker'ı İstanbul'a getirdi
- Doğu Perinçek'e 'efsane' kavga nedeniyle 'Pişman mısınız?' diye soruldu: Tam tersine bugün övünüyorum
- Aytemiz Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda Norveç ekibi Rosenborg ile eşleşti
- Yoğun bakım doluluk oranının en yüksek olduğu şehir Bartın'da denetimler arttı
- AK Partili Tevfik Göksu'nun sözleri İBB Meclisi'nde tekmeli yumruklu kavgaya neden oldu