17 Ekim Cumartesi hava durumu! Hava durumu nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? Kar mı geliyor? Haftalık Hava Durumu!
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17 Ekim Cumartesi hava durumu! Hava durumu nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? Kar mı geliyor? Haftalık Hava Durumu!

16.10.2020 20:53 | Son Güncelleme: 16.10.2020 20:57
17 Ekim Cumartesi hava durumu! Hava durumu nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? Kar mı geliyor? Haftalık Hava Durumu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Türkiye genelinde uyarıda bulundu. 17 Ekim Cumartesi için uyarılarda bulundu.17 Ekim Cumartesi hava durumu! Hava durumu nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? Kar mı geliyor? Haftalık Hava Durumu!

İstanbul 5 günlük hava durumu için tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Peki, 17 Ekim Cumartesi hava durumu! Hava durumu nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? Kar mı geliyor? Haftalık Hava Durumu!

HAFTALIK HAVA DURUMU

(17 - 23 Ekim 2020)

Hava sıcaklıklarının Pazar gününden itibaren batı bölgelerden başlayarak azalacağı ve genellikle mevsim normallerinde seyredeceği, iç kesimlerde yer yermevsim normallerinin biraz altında seyredeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI:

Ülke genelinde 1 ila 3 derece artacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR:

Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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