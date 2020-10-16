17 Ekim Cumartesi hava durumu! Hava durumu nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? Kar mı geliyor? Haftalık Hava Durumu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Türkiye genelinde uyarıda bulundu. 17 Ekim Cumartesi için uyarılarda bulundu.17 Ekim Cumartesi hava durumu! Hava durumu nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? Kar mı geliyor? Haftalık Hava Durumu!