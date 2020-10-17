17 Ekim Cumartesi DHA Spor Gündemi

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı Kaptanı Cansu Köksal: Galatasaray kaptanı olmak büyük bir onur"Genç yaşta yurt dışı deneyimi hızlı olgunlaştırıyor""Galatasaray yuvam ve yuvama dönmek büyük motivasyon oldu""Taraftarlar adanmışlığımızdan şüphe etmesinler""Galatasaray her zaman hedefi hep en...