17 Ekim 2020 Haberleri
18.10.2020 01:15 | Son Güncelleme: 18.10.2020 01:19
17 Ekim 2020 Manşet Haberleri.
- Gaziantep'i kana bulayacaklardı! 1 kilo 200 gram patlayıcı kontrollü olarak imha edildi
- Doğu Akdeniz hamlesi rahatsız etti! Alman Bakan Maas, Türkiye ziyaretini iptal etti
- Milli Savunma Bakanlığı'dan Ermenistan'ın insanlık dışı saldırısına sert tepki: Biz susmayacağız
- Meteoroloji'den 9 il için kuvvetli sağanak yağış uyarısı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Fatih'le sosyal medyadaki 'Nasıl başladı?/ Nasıl gidiyor?' akımına dahil oldu
- Kastamonu'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 10 yaralı
- Son Dakika: Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki insani ateşkes başladı
- Manchester City, sahasında Arsenal'i 1-0 mağlup etti
- Ermenistan ordusunun ağaçlarla gizlemeye çalıştığı zırhlı araç SİHA'lardan kurtulamadı
- Öykü Serter sosyal medyada fotoğrafını paylaştı! Takipçileri beğeni yağmuruna tuttu
- Milan, derbide Inter'i 2-1 mağlup etti
- Son Dakika: Medipol Başakşehir, deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti
- Azerbaycan ordusu, Hocalı'da katliam yapan Ermeni komutanı etkisiz hale getirdi
- Erdoğan'ın doğal gaz müjdesi sonrası uzmanlardan dikkat çeken yorum: Türkiye'nin yılda 5-6 milyar dolarlık açığını kapatacak
- Haber alınamayan eğitmenin cansız bedeni su kuyusunda bulundu
- Türk basketbolunun efsanesi Erman Kunter koronavirüse yakalandı
- Husumetliler arasında çıkan kavgada silahlar çekildi: 2 ölü, 5 yaralı
- Ermenistan'ın alçak saldırısında hayatını kaybeden Medine bebek, annesiyle aynı tabutta defnedildi
- Son Dakika: Türkiye'de 17 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 71 can kaybı, 1723 yeni vaka tespit edildi
- Cephede yenilgiye uğrayan Ermenistan ordusunda isyan ve kavgalar baş gösteriyor
- Babasının temizlediği tüfek ateş aldı, saçmaların isabet ettiği 2 aylık Kumsal bebek canından oldu
- Bunalıma giren genç, tabancayla kafasına ateş ederek yaşamına son verdi
- Erdoğan'ın verdiği yeni doğal gaz keşfi müjdesine Bakan Albayrak'tan ilk yorum: Dünya hayranlıkla izleyecek
- Rangers, derbide Celtic'i 2-0 mağlup etti
- Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'nun 'erken seçim' çağrısını destekledi
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni keşif sonrası doğal gazda indirim sinyali
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Fatih gemisinin rezerv keşfi dolayısıyla sancak hediye edildi
- Ankaragücülü Alper Potuk'un kırmızı kart görmesinin ardından sosyal medyada hakeme tepki yağdı
- Aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden minibüs, beton direğe çarptı: 2 ölü, 20 yaralı
- Liverpool, derbide Everton ile 2-2 berabere kaldı
- Azerbaycan askerleri, işgalden kurtarılan topraklarda şükür namazı kıldı
- Son Dakika: Erdoğan, milyonların merakla beklediği müjdeyi verdi: 85 milyar metreküp daha gaz bulduk
- TMSF'nin ihalesiz olarak verdiği işi yapamayan şirket, devletten 45 milyon lira tazminat aldı
- Liverpool'lu Virgil van Dijk, Everton maçında sakatlandı! Akıllara Muslera geldi
- İş görüşmesine giden genç, şirket müdürünü bıçaklayarak öldürdü
- Otomobil çarpan 3 kız çocuğu şans eseri kurtuldu! O anlar kamerada
- Cezaevindeki Halil Sezai, sırtındaki 'Allah' yazılı dövmesi üzerinden kendisini savundu
- Çaykur Rizespor, sahasında Ankaragücü'nü geriden gelerek 5-3 mağlup etti
- Şarkıcı Aynur Aydın, yıllar önce yaşadığı tacizi anlattı: Bir kadın konser boyunca bana fıstık atıp el işareti yaptı
- Galatasaray, Fenerbahçe'nin de istediği Kenan Karaman için harekete geçti