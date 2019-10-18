17 Ekim 2019 Haberleri
17 Ekim 2019 Manşet Haberleri.
18.10.2019 00:22
- BM, Türkiye ile ABD arasındaki Suriye anlaşmasını memnuniyetle karşıladı
- Son Dakika: Erdoğan'dan Trump'a yanıt: Terörü yendiğimizde daha fazla hayat kurtulacak
- Ateşkes anlaşması sonrası Trump'tan yaptırım açıklaması: Türkiye'ye yönelik yaptırımlara gerek olmayacak
- Suriye'de ateşkes anlaşmasına Esed yönetiminden ilk yorum: ABD ile Türkiye'nin anlaşması muğlak
- Serdal Adalı: Quaresma'nın Beşiktaş'ta jübile yapmasını isterim
- Fenerbahçe Beko, Kirolbet Baskonia'yı 87-80 yendi!
- Canlı yayında Trump'ın mektubuyla ilgili Hande Fırat'ı, şaşkına çeviren sözler: Mektup gönderene g....ş zaten
- ABD Ayn El Arab'daki üslerini boşaltarak imha etti
- CHP'den ABD'yle yapılan anlaşmaya ilk tepki: Türkiye için olumlu ancak 5 günlük zamanı iyi takip etmek gerekir
- KKTC Başbakan Yardımcısı Özersay: Türkiye'nin kararlı tutumu sonuç verdi
- Radamel Falcao, Sivasspor maçının kadrosuna alınmadı!
- ABD, Erdoğan'ın 'Güvenli bölgeye çekilsinler' şartını kabul etti
- Bakan Çavuşoğlu, 'Geri çekilen YPG'nin silahları ne olacak?' sorusunun cevabını verdi
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan 'mektup' yorumu: En iyi cevabı Amerikan halkı vermektedir
- ABD ve Türkiye'nin Suriye konusunda anlaşmasıyla dolarda sert düşüş yaşandı
- ABD ve Türkiye'den Barış Pınarı Harekatı'nda ateşkese ilişkin 13 maddelik ortak açıklama! İşte 13 maddelik anlaşma
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Erdoğan ile Pence görüşmesi sonrası açıklama: İstediklerimizi aldık
- ABD Başkan Yardımcısı Pence: ABD, Türkiye'ye yeni yaptırımlar uygulamayacak, var olan yaptırımlar geri çekilecek
- Suriye'de ateşkes anlaşması: Türkiye Barış Pınarı Harekatını durduracak, YPG 5 gün içinde güvenli bölgeden çekilecek
- Fenerbahçe'yi Avrupa Ligi'nde eleyen Vardar'da ekonomik kriz!
- Türkiye-ABD heyeti görüşme yaparken Trump'tan peş peşe tweetler: Teşekkürler Erdoğan, milyonlarca hayat kurtuldu
- ABD'li senatörlerin Türkiye'ye karşı hazırladığı yaptırım paketi açıklandı
- Teslim olan YPG'li teröristten kan donduran ifadeler: Kardeşlerimi keseceklerdi
- Arsenal Teknik Direktörü Unai Emery'den Mesut Özil'e açık kapı!
- Sevilla, Radamel Falcao'ya talip oldu!
- Barış Pınarı Harekatı'nda 702 terörist etkisiz hale getirildi
- Pence ile Erdoğan görüşmesinde dikkat çeken anlar! Pence sarılmak istedi Erdoğan sadece tokalaştı
- Rihanna nefes kesen videosuyla dedikodulara son noktayı koydu
- Terör örgütü YPG'nin karargahına Rusya bayrağı asıldı
- İstanbul'da toplu taşıma araçları 29 Ekim'de ücretsiz
- Trump'ın Erdoğan'a yazdığı skandal mektupla ilgili suç duyurusunda bulunuldu
- ABD'den bir küstah açıklama daha: Türkiye'ye daha fazla yaptırım söz konusu olabilir
- Adil Rami, asker selamını eleştiren Fransızlara ağzının payını verdi!
- İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği
- Okan Bayülgen'den anlamlı hareket! Plajda çöp topladı
- Ticaret Bakanı Pekcan'dan esnafa kredi müjdesi: Ödeme sürelerini 5 yıla çıkarıyoruz
- Beşiktaş'ta yönetim listeleri ve pusula renkleri belli oldu
- Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçı için yaptığı kural hatası itirazını reddetti
- TOKİ'nin yüzde 22'lik indirim kampanyası 18 Ekim'de sona eriyor
- Suriye Milli Ordusu askerleri Münbiç'in sıfır noktasına ulaştı