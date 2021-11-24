17 ecza deposu ve 144 eczanenin stoklarında uyumsuzluk tespit edildi

SAĞLIK Bakanlığı Türkiye İlaç Ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) ve il sağlık müdürlüklerince döviz kurundaki yükseliş nedeniyle bazı ilaçlara erişilemediği iddiaları üzerine sıklaştırılan denetimlerde, bugüne kadar 17 ecza deposu ve 144 eczanenin stok kayıtlarında uyumsuzluk tespit edildiği belirtildi.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, denetimler; ecza depoları, ilaç üretim tesisleri ve eczaneler olmak üzere 3 alanda, yaklaşık 200 kişilik ekiple yürütülüyor. Denetimlerde öncelikle; ilaç üretim tesisleri, ecza depoları ve eczanelerin fiziki stokları ile kayıtlarının uyumlu olup olmadığı kontrol ediliyor. Herhangi bir aykırılık tespit edilmesi halinde ilgili firmalara mevzuat kapsamında idari yaptırım uygulanıyor. TİTCK ürün denetmenleri, kasım ayında İstanbul'da 24, İzmir'de 3, Ankara'da 19, Adana'da 7, Antalya'da 4 ecza deposu olmak üzere 57 ecza deposu denetledi. 17 ecza deposu ile ilgili ilaçların fiziki stok durumu ile İlaç Takip Sistemi (İTS) kayıtları arasında uyumsuzluk olduğu tespit edildi.

Öte yandan Türkiye'de ruhsatlı/izinli tüm ilaçların tedarik durumu, TİTCK tarafından takip ediliyor. Hasta mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla kur güncellemesi dönemlerinde daha yoğun olmak üzere periyodik piyasa kontrolleri yapılıyor. Kurum tarafından ruhsatlı ilaçların kritik stok seviyeleri kontrol ediliyor. İlaç fiyatlandırma çalışmaları yapılıyor. Sabim ve CİMER üzerinden gelen başvurular anlık olarak değerlendirilip sonuçlandırılıyor.

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Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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