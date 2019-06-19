17 dersin 14'ünü 'A' ile geçti

GRETA Thunberg, sadece İsveç dili, spor ve tüketici bilinci derslerinde en iyi notu alamadı. İklim değişikliğine dikkati çekmek için okulların açıldığı günden itibaren cuma günleri derslere girmeyen Greta Thunberg, okula gitmek yerine parlamento önünde oturma eylemi yaptı. Bu yüzden de kimi çevreler genç aktivisti öğrencilere kötü örnek olmakla suçladı. Derslerinden aldığı iyi notlarla ilgili, "Bu notları alabilmek için gerçekten çok büyük mücadele verdim" diyen Greta Thunberg, girmediği derslerin notlarını ve materyallerini alarak evde yoğun ders çalıştığını söyledi.

Greta'yı eğitim gördüğü okul yönetimi de eylemlerinde destekliyor. Genç kızın yaptıklarının anlam kazanmasını isteyen okul yönetimi, öğrencilerini hiç yalnız bırakmıyor. 'Gelecek için her cuma' inisiyatifini kuran Greta Thunberg, 10. sınıfa geçti. İsveç'te öğrenciler 9. sınıfı bitirene kadar okula gitmek ve derslere katılmak zorunda. 10. sınıftan itibaren okul zorunluluğu bulunmuyor.