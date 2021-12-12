ÇORLU, TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da 17. Çorlu Evcil Kanatlılar Festivali düzenlendi.

Çorlu ilçesindeki Bülent Ecevit Bulvarı Kapalı Salı Pazarı'nda düzenlenen festivale, Türkiye'nin birçok bölgesinden güvercin ve kanatlı hayvan getirildi.

Festivalde kanatlı evcil hayvanlar 50 lira ile 100 bin lira arasında alıcı buldu.

Çorlu Evcil Kanatlılar Dernek Başkanı Ayhan Ekdik, AA muhabirine, Türkiye'nin 44 ilinden katılımcıların, bin 250 güvercin, 350 tavuk ile festival kapsamında düzenlenen yarışmaya katıldığını belirtti.

Festivalde 119 farklı ırk güvercinin de görücüye çıktığını ifade eden Ekdik, "Burada dereceye girenlere kupa madalya vereceğiz ayrıca katılan herkese de sertifika vereceğiz. Festivalimizde, evcil kanatlılarımız hem alıcı hem de satıcı buluyor. 50 liradan başlayan güvercin fiyatları, özel ırklarda 100 bin liraya kadar yükseliyor." dedi.

Festivalin amacının çocuklara hayvan sevgisini aşılamak olduğunu vurgulayan Ekdik, festivale girişin kadın ve çocuklara ücretsiz olduğunu söyledi.

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Son Dakika Haberleri

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