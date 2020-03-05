17 Burda AVM'den 8 Mart hatırası
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17 Burda AVM'den 8 Mart hatırası

Çanakkale'yi ilklerle buluşturarak özel deneyimler yaşatan 17 Burda Alışveriş Merkezi (AVM), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ziyaretçilerini birbirinden eğlenceli fotoğraf alanları ile karşılıyor.

05.03.2020 10:56 | Son Güncelleme: 05.03.2020 10:56
17 Burda AVM'den 8 Mart hatırası

'yi ilklerle buluşturarak özel deneyimler yaşatan 17 Burda Alışveriş Merkezi (AVM), 'nde ziyaretçilerini birbirinden eğlenceli fotoğraf alanları ile karşılıyor.


Çanakkalelilere her zaman özel deneyimler yaşatan Esas 17 Burda AVM, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel düzenlenen fotoğraf alanında oluşan eğlenceli ve keyifli etkinlikle ziyaretçilerini ağırlıyor. 8 Mart Pazar günü 15.00-19.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek etkinlikle ziyaretçiler, özel oluşturulan fotoğraf alanında birbirinden eğlenceli ve günün anlamını vurgulayan fotoğraflar çekerek unutulmaz bir gün geçirecekler.


17 Burda AVM, 8 Mart Kadınlar Günü'ne özel düzenlenen fotoğraf etkinliğinde çekilen fotoğrafları anında baskılı şekilde 8 Mart hatırası olarak ziyaretçilerine hediye edecek. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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