17. Bilgisayar Mühendisliği Öğrencileri Kongresi başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

17. Bilgisayar Mühendisliği Öğrencileri Kongresi başladı

23.03.2021 14:33 | Son Güncelleme: 23.03.2021 14:41
17. Bilgisayar Mühendisliği Öğrencileri Kongresi başladı

Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) ev sahipliğinde düzenlenen 17. Bilgisayar Mühendisliği Öğrencileri Kongresi (BİLMÖK) başladı.

Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) ev sahipliğinde düzenlenen 17. Bilgisayar Mühendisliği Öğrencileri Kongresi (BİLMÖK) başladı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Türkiye'nin "en büyük" öğrenci kongresi olma özelliğine sahip kongrenin açılış konuşmasını video konferansla Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir ile KTÜN Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik'in yaptığı belirtildi.

Açılış konuşmasında Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'in, "Bizler Savunma Sanayi Başkanlığı olarak üniversitelerimizi bu eko sistemin en önemli parçaları olarak görüyoruz. Öğrencilerimizin okurken veya staj yaparken geliştirmiş oldukları elektronik haberleşme ve yazılım gibi teknolojik alandaki projelerini takip ediyor ve destekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Prof. Dr. Babür Özçelik ise şunları kaydetti:

"Üniversite olarak temel misyonumuz, girişimci, yetkin bireyler yetiştirmek; bilgi, tasarım ve teknoloji üretilmesine öncülük etmektir. Üniversitemiz, sürdürülebilir ve yenilikçi araştırmalarla bilim ve teknolojiyi üreten; toplumun kalkınması ve refahı için insan ve çevre odaklı çözümler sunan, alanlarında öncü araştırma faaliyetlerini tasarlayan ve gerçekleştiren bir araştırma üniversitesi olmayı hedeflemektedir. Öğrencilerimize en iyi öğretim olanaklarını sunmak vazgeçemeyeceğimiz öncelikli alanımız olup, öğretim kalitemizi artırmaya yönelik faaliyetlere önem vermekteyiz. Öğrencilerimizin meslek derslerini almanın yanında, mesleki ya da mesleki olmayan sosyal etkinliklere katılmaları, kendilerini yetiştirecek her türlü etkinlikte bulunmalarını önemsiyoruz."

Açıklamada, 28 Mart'a kadar sürecek ve her yıl farklı bir üniversitenin bilgisayar mühendisliği bölümü ve ilgili öğrenci toplulukları tarafından organize edilen kongrenin bilgisayar mühendisliği öğrencileri arasındaki etkileşimi ve iletişimi artırmak, mesleki ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak ve ülkenin bilişim alanındaki yönelimlerini belirleyerek bu alanda gelişmesine destek vermek amacıyla düzenlendiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Pervin Buldan Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Ezgi Mola Acun Ilıcalı Türkan Şoray Seren Serengil
Spor Ozan Tufan Erol Bulut Ersun Yanal İrfan Can Kahveci Cevdet Kömürcüoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 17. Bilgisayar Mühendisliği Öğrencileri Kongresi başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2021 14:44:37. #1.14#
title