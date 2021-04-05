17 asırlık "Küçük Ayasofya" ziyaretçilerini hayran bırakıyor

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde "Küçük Ayasofya" olarak da bilinen cami, her yıl binlerce turist tarafından ziyaret ediliyor.

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde "Küçük Ayasofya" olarak da bilinen cami, her yıl binlerce turist tarafından ziyaret ediliyor.

İmparator Theodosius tarafından 385 yılında Aziz Gregorius Theologos adına inşa ettirilen kilise, 1924 yılında Güzelyurt'ta yaşayan Rumların mübadele ile Yunanistan'a göçmesinin ardından camiye çevrildi.

Mimarisindeki benzerlikten dolayı "Küçük Ayasofya" adıyla da anılan tarihi yapı, "Kilise Cami" adını aldı.

Caminin bahçesinde 35 basamaklı merdivenle inilen yer altı suyu "Ayazma" yer alıyor.

Güzelyurt Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas, AA muhabirine, tarihi yapının Ayasofya'dan 200 yıl önce inşa edildiğini söyledi.

Bu camideki mimari özelliklerin bir kısmının Ayasofya'da da görüldüğünü belirten Erciyas, şöyle konuştu:

"Aziz Gregorius döneminde aktif bir ibadethane olarak kullanılmış. Yapının yanı başındaki misafirhanesi de önemli devlet işleri görüşüldüğü ve nikah işlerinin yapıldığı bir istişare meclisi olarak kullanılmış. Cami içerisinde dönemin Rus çarı tarafından hediye edilmiş ahşap bir kürsü var. Hemen yapının yanında bir de Ayazma Suyu var, 35 basamakla iniliyor. Ayazma Rumlar tarafından kutsal su olarak anılıyor. Günümüzde de buraya gelen yerli ve yabancı turistlerin cilt hastalıklarına iyi geldiğini düşünerek kullandığını görüyoruz."

Erciyas, cami içerisinde ve misafirhanesinde Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restorasyon çalışması yürütüldüğünü ifade etti.

Caminin ibadete açık olduğunu ayrıca yerli ve yabancı turistlerin ziyaret edebildiğini aktaran Erciyas, şunları kaydetti:

"Buranın en önemli özelliklerinden biri de ilk kilise korosunun kurulduğu ve ilk sesli ayinin yapıldığı yerdir. Ortodoksluk mezhebi burada kurulduğu için aynı zamanda hac merkezi. Sesli ayin burada ilk olduğu için öğrenciler de yetiştirilmiş. Burada eğitim alan kişiler de diğer kiliselerde ayin yaptırmış. Tarihi camimiz, pandemi öncesinde yılda yaklaşık 150 bin turist ağırlıyordu. Ziyaretler devam ediyor, şu anda da ziyarete açık. Kovid-19'un getirdiği şartların ardından bölgemizdeki turizm hareketliliğinin artacağını düşünüyoruz."

Polonyalı turist Thomas Tulak ise Kapadokya bölgesine ikinci kez geldiğini, ailesiyle ziyaretler gerçekleştirdiğini söyledi.

Tarihi yapıya hayran kaldığını anlatan Tulak, "Kapadokya bölgesi, dünyadaki en güzel yerlerden bir tanesi. İçeriye girdiğimde çok etkilendim, çok eski ve tarihi bir yapı. Ayasofya'dan eski olduğunu öğrenince çok şaşırdım. Bir kez daha hayran kaldım." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut