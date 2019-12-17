17 Aralık'te ne olmuştu ve o dönemin 17 aktörü bugün nerede?

17.12.2019 19:25 | Son Güncelleme: 17.12.2019 19:55

Türkiye'de önemli bir kesim tarafından cumhuriyet tarihinin en geniş çaplı ve en büyük yolsuzluk operasyonu olarak görülen bir kesim tarafından da hükümeti devirme teşebbüsü olarak tanımlanan 17-25 Aralık'ta yaşananların üzerinden tam 6 yıl geçti.



17 Aralık 2013 sabahı, 'rüşvet, görevi kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma ve kaçakçılık' gibi suçlamalarının yöneltildiği birçok kişi dönemin Cumhuriyet Savcısı Celal Kara ve Mehmet Yüzgeç'in talimatıyla, gözaltına alındı. Euronews.com'da Görüntüle