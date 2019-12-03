17 Aralık'ta Melekler Şehre iniyor

03.12.2019 15:48 | Son Güncelleme: 03.12.2019 15:48

Türkiye ve dünyadan, genç ve usta sanatçıları bir araya getiren Serginin proje yönetimini ve küratörlüğünü, tarihi mekanlarla çağdaş sanatı bir araya getiren çalışmalarıyla tanınan Ayşe Pınar Akalın üstleniyor. 17 Aralık Salı günü gerçekleşecek Angel sergisi 10 Ocak tarihine kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek.

Farklı kültürlerden genç sanatçılarla usta isimleri melek kavramını etrafında bir araya getiren Angel Sergisi 17 Aralık'ta Saint Antoine Kilisesi'nde açılıyor. Yılın en önemli sanat etkinlerinden biri olmaya aday sergide resim, heykel, fotoğraf, enstalasyon türlerinde eserler yer alacak. Angel'de Türk resim sanatının duayeni ve Narmanlı Müze-Ev'in kurucusu Bilge Alkor, Ergin İnan, Mehmet Sinan Kuran, Pınar Yoldaş, ünlü İtalyan ressam Luca Pignatelli'nin yanı sıra, Türk sanatıyla yakından ilgilenen mimar ve ressam Lithian Ricci, müzikal performansları ve ses heykelleriyle tanınan multimedya sanatçısı Yuval Avital, el nakışı dokumalarıyla ünlü Güney Afrikalı sanatçı Kimathi Mafafo, dünyayı gezen arazi enstelasyonlarıyla meşhur İranlı genç sanatçı Shirin Abedinirad ve yedi senedir İstanbul'da yaşayan ve çalışan İranlı sanatçı Mehrnoush Esmaeilpour da melek teması etrafında bir araya geliyor. Karma sergide, sanatla teknolojiyi ustalıkla birleştiren ve robotik medya enstalasyonlarıyla tanınan Güvenç Özel de yer alacak.

Üç monoteist dinin ortak kabul ettiği melek kavramı, mitolojiden yeni çağ düşünce akımlarına kadar güncelliğini korumaktadır. Sanat tarihinde en çok işlenen konulardan biri olan melekler, 17 Aralık'ta St. Antoine Kilisesi'nde gerçekleşecek karma sergide; mitoloji, metafizik, psikoloji ve insanın içindeki dualiteden yola çıkarak, Ayşe Pınar Akalın küratörlüğünde yeniden yorumlanacak. Serginin sanat tarihi referansında aynı zamanda öğretim görevlisi olan Sinan Polvan imzası yer alıyor.

17 Aralık Salı günü sanatseverle buluşacak "Angel Sergisi" 10 Ocak 2020 tarihine kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.