17 Aralık Perşembe hava durumu! Bugün İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu nasıl? Hava yağmurlu mu, karlı mı, güneşli mi, bulutlu mu olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı tahmini verilere göre bugün hava durumu nasıl olacak? Tahmini hava durumu bilgilerini öğrenmek için yazımızı okuyabilirsiniz. Peki hava karlı mı olacak? Yağmur mu yağacak? Hava bulutlu, güneşli mi olacak? İşte 17 Aralık 2020 günlük hava durumu tahminleri!

Vatandaşlar hava durumuna göre günlük işlerini düzenlemek istiyorlar. Bu bakımdan hava durumu tahminlerini araştırıp en doğru hava durumu verilerini öğrenmek istiyorlar. Sizlere Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi günlük hava durumu tahmini verilerini paylaşacağız.

17 ARALIK PERŞEMBE 2020 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ/ HAVA YAĞMURLU MU?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli'nin kuzey kesimleri, İstanbul'un kuzeyi, Sakarya, Bursa, Kocaeli, Hatay ve Ordu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Artvin, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yüksekleri ile Ardahan, Kars, Iğdır ve Van çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus ile birlikte doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve doğu kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BAZI İLLERE GÖRE HAVA DURUMU VE SICAKLIK DERECELERİ

BURSA °C, 14°C

EDİRNE °C, 9°C

İSTANBUL °C, 12°C

KOCAELİ °C, 15°C

A.KARAHİSAR °C, 11°C

DENİZLİ °C, 17°C

İZMİR °C, 16°C

MUĞLA °C, 17°C

ADANA °C, 21°C

ANTALYA °C, 20°C

HATAY °C, 16°C

MERSİN °C, 20°C

ANKARA °C, 10°C

ESKİŞEHİR °C, 11°C

KONYA °C, 11°C

YOZGAT °C, 7°C

BOLU °C, 12°C

DÜZCE °C, 12°C

KASTAMONU °C, 8°C

ZONGULDAK °C, 10°C

AMASYA °C, 9°C

ÇORUM °C, 10°C

SAMSUN °C, 11°C

TRABZON °C, 14°C

ERZURUM °C, 2°C

KARS °C, 2°C

MALATYA °C, 10°C

VAN °C, 7°C

DİYARBAKIR °C, 14°C

GAZİANTEP °C, 13°C

SİİRT °C, 12°C

ŞANLIURFA °C, 15°C

17 ARALIK PERŞEMBE 2020 İSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU/ HAVA YAĞMURLU MU?

Meteoroloji 1.Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey kıyı kesimleriile gece saatlerinden sonra doğusunun aralıklı ve hafif olmak üzere yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

17 ARALIK PERŞEMBE 2020 ANKARA GÜNLÜK HAVA DURUMU/ HAVA YAĞMURLU MU?

Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerin sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli geçeceği tahmin edilmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor.

RÜZGAR: Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi beklenmektedir.

17 ARALIK PERŞEMBE 2020 İZMİR GÜNLÜK HAVA DURUMU/ HAVA YAĞMURLU MU?

Bölge geneli parçalı ve az bulutlu, Marmara kıyıları hafif sağanak yağışlı geçecek. Sabah saatlerinde bölgenin kuzey ve iç kesimlerinde pus ve yerel olarak sis görülecek.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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