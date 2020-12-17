17 Aralık Perşembe hava durumu! Bugün İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu nasıl? Hava yağmurlu mu, karlı mı, güneşli mi, bulutlu mu olacak?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

17 Aralık Perşembe hava durumu! Bugün İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu nasıl? Hava yağmurlu mu, karlı mı, güneşli mi, bulutlu mu olacak?

17.12.2020 09:54 | Son Güncelleme: 17.12.2020 09:59
17 Aralık Perşembe hava durumu! Bugün İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu nasıl? Hava yağmurlu mu, karlı mı, güneşli mi, bulutlu mu olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı tahmini verilere göre bugün hava durumu nasıl olacak? Tahmini hava durumu bilgilerini öğrenmek için yazımızı okuyabilirsiniz. Peki hava karlı mı olacak? Yağmur mu yağacak? Hava bulutlu, güneşli mi olacak? İşte 17 Aralık 2020 günlük hava durumu tahminleri!

Vatandaşlar hava durumuna göre günlük işlerini düzenlemek istiyorlar. Bu bakımdan hava durumu tahminlerini araştırıp en doğru hava durumu verilerini öğrenmek istiyorlar. Sizlere Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi günlük hava durumu tahmini verilerini paylaşacağız.

17 ARALIK PERŞEMBE 2020 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ/ HAVA YAĞMURLU MU?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli'nin kuzey kesimleri, İstanbul'un kuzeyi, Sakarya, Bursa, Kocaeli, Hatay ve Ordu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Artvin, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yüksekleri ile Ardahan, Kars, Iğdır ve Van çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus ile birlikte doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve doğu kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BAZI İLLERE GÖRE HAVA DURUMU VE SICAKLIK DERECELERİ

BURSA °C, 14°C

EDİRNE °C, 9°C

İSTANBUL °C, 12°C

KOCAELİ °C, 15°C

A.KARAHİSAR °C, 11°C

DENİZLİ °C, 17°C

İZMİR °C, 16°C

MUĞLA °C, 17°C

ADANA °C, 21°C

ANTALYA °C, 20°C

HATAY °C, 16°C

MERSİN °C, 20°C

ANKARA °C, 10°C

ESKİŞEHİR °C, 11°C

KONYA °C, 11°C

YOZGAT °C, 7°C

BOLU °C, 12°C

DÜZCE °C, 12°C

KASTAMONU °C, 8°C

ZONGULDAK °C, 10°C

AMASYA °C, 9°C

ÇORUM °C, 10°C

SAMSUN °C, 11°C

TRABZON °C, 14°C

ERZURUM °C, 2°C

KARS °C, 2°C

MALATYA °C, 10°C

VAN °C, 7°C

DİYARBAKIR °C, 14°C

GAZİANTEP °C, 13°C

SİİRT °C, 12°C

ŞANLIURFA °C, 15°C

17 Aralık Perşembe hava durumu! Bugün İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu nasıl? Hava yağmurlu mu, karlı mı, güneşli mi, bulutlu mu olacak?

17 ARALIK PERŞEMBE 2020 İSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU/ HAVA YAĞMURLU MU?

Meteoroloji 1.Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey kıyı kesimleriile gece saatlerinden sonra doğusunun aralıklı ve hafif olmak üzere yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

17 ARALIK PERŞEMBE 2020 ANKARA GÜNLÜK HAVA DURUMU/ HAVA YAĞMURLU MU?

Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerin sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli geçeceği tahmin edilmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor.

RÜZGAR: Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi beklenmektedir.

17 ARALIK PERŞEMBE 2020 İZMİR GÜNLÜK HAVA DURUMU/ HAVA YAĞMURLU MU?

Bölge geneli parçalı ve az bulutlu, Marmara kıyıları hafif sağanak yağışlı geçecek. Sabah saatlerinde bölgenin kuzey ve iç kesimlerinde pus ve yerel olarak sis görülecek.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İÇİN TIKLAYINIZ...

İlgili Haberler

Yarın hava yağmurlu mu? 11 Aralık Cuma günü hava durumu! Marmara Bölgesi hava durumu!
Yarın hava yağmurlu mu? 11 Aralık Cuma günü hava durumu! Marmara Bölgesi hava durumu!
7 Aralık İstanbul'da hava nasıl? 7 Aralık 2020 detaylı hava durumu tahmini
7 Aralık İstanbul'da hava nasıl? 7 Aralık 2020 detaylı hava durumu tahmini
16 Aralık Çarşamba hava durumu! Bugün İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu nasıl? Hava yağmurlu mu, karlı mı, güneşli mi, bulutlu mu olacak?
16 Aralık Çarşamba hava durumu! Bugün İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu nasıl? Hava yağmurlu mu, karlı mı, güneşli mi, bulutlu mu olacak?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Son Dakika Haberleri

Mucize Doktor ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı izle!Bankalar açık mı? 17 Aralık bankaların çalışma saatleri ne zaman? Kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Hafta sonu ve hafta içi bankalar açık mı?Sheffield Utd - Manchester Utd maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Sheffield Utd - Manchester Utd maçı hangi kanalda?Roma - Torino maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Roma - Torino maçı hangi kanalda? Roma - Torino canlı İzleAston Villa - Burnley maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Aston Villa - Burnley maçı hangi kanalda? Aston Villa - Burnley canlı İzleEşi ve sevgilisiyle aynı evde yaşıyordu! Kız arkadaşı "Bu gece benim sıramdı" diyerek öldürmüşCumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Koronavirüs meslek hastalığı oluyorSon Dakika: Şanlıurfa'da deprem mi oldu? Şanlıurfa'da kaç büyüklüğünde deprem oldu?Son dakika Telegram çöktü mü? Telegram'da bağlantı sorunu yaşanıyor mu? Telegram nedir? Telegram çöktü 2020Yılbaşı sokağa çıkma yasağı kaç gün, kimleri kapsıyor? Son Dakika! Bakanlık Yılbaşı sokağa çıkma yasağı ile ilgili genelge yayınladı!Müge Anlı Mustafa Özbay bulundu mu? Mustafa Özbay kimdir? Son dakika 16 Aralık Mustafa Özbay olayında gözaltı sayısı 6 oldu!Son dakika: Anaokulları açılacak mı? Anaokulları açıldı mı? Anaokulları ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklama nedir?
Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Engin Altay Donald Trump Mustafa Şentop Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin İrem Derici Merve Dizdar Mustafa Sandal İbrahim Tatlıses
Spor Neymar Erol Bulut Burak Yılmaz Emre Belözoğlu Mustafa Pektemek
Tüm Haberler Milli Çocuk İngiltere Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 17 Aralık Perşembe hava durumu! Bugün İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu nasıl? Hava yağmurlu mu, karlı mı, güneşli mi, bulutlu mu olacak? | Haberler.com
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 10:20:35. #1.15#
title