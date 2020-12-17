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17 Aralık Perşembe DHA Spor Gündemi

17.12.2020 09:32 | Son Güncelleme: 17.12.2020 09:37
17 Aralık Perşembe DHA Spor Gündemi

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5'İNCİ TUR13.00 Gençlerbirliği - Tuzlaspor13.00 İttifak Holding Konyaspor - Altınordu15.00 Fraport TAV Antalyaspor - Beypiliç Boluspor17.00 Demir Grup Sivasspor - Giresunspor18.45 Medipol Başakşehir - Turgutluspor21.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5'İNCİ TUR

13.00 Gençlerbirliği - Tuzlaspor

13.00 İttifak Holding Konyaspor - Altınordu15.00 Fraport TAV Antalyaspor - Beypiliç Boluspor17.00 Demir Grup Sivasspor - Giresunspor18.45 Medipol Başakşehir - Turgutluspor21.00 Beşiktaş - Tarsus İdman YurduTFF'DEN YENİ İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASI11.00 Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Çinli akıllı telefon üreticisi vivo arasında A Milli Erkek Futbol Takımı sponsorluğu için imza töreni düzenlenecek. TFF Başkanı Nihat Özdemir, vivo Türkiye CEO'su Andrew Liu, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Alkın Kalkavan, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve milli futbolcuların katılacağı tören online olarak gerçekleştirilecek.GALATASARAY17.30 Sarı-kırmızılılar, Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayacak.FENERBAHÇESarı-lacivertli takım, Gaziantep FK karşılaşmasının hazırlıklarına başlayacak.TRABZONSPORBordo-mavili ekip, Çaykur Rizespor maçı için çalışmalarına start verecek.TAHKİM KURULU VE PFDKTahkim Kurulu ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararları açıklanacak.

BASKETBOLTHY EuroLeague20.30 Anadolu Efes - AX Armani Exchange Milan21.00 BC Zalgiris Kaunas - Fenerbahçe BekoFIBA Kadınlar Euroleague16.30 Galatasaray - Sopron BasketVOLEYBOL- Kadınlar CEV Challenge Kupası Çeyrek Finali17.00 Sistem9 Yeşilyurt - Kairos Ponta Delgada20.00 Türk Hava Yolları - Vandoeuvre NancyMisli.com Sultanlar Ligi13.00 Karayolları - Eczacıbaşı VitrA15.00 PTT - Sarıyer Bld.- AXA Sigorta Efeler Ligi17.30 Ziraat Bankkart - Bursa Büyükşehir Belediyespor (9'uncu hafta)CİMNASTİK14.45 Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası, Mersin Olimpik Cimnastik Salonu'nda büyükler kategorisinde elemelerle başlayacak. Şampiyona 20 Aralık Pazar günü sona erecek.GÜREŞ

13.00-23.00 Milli sporcuların da mücadele ettiği Sırbistan'daki Bireysel Dünya Kupası'nda serbest stilde müsabakalara devam edilecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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