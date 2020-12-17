17 Aralık MasterChef kim birinci oldu? MasterChef'te 123. bölümde ödül oyununu kim kazandı? Kim ikinci oldu?
MasterChef ödül oyununu kim kazandı? Eleme adayları belirlenirken ödül oyununu kazanan yarışmacı da belli oldu. Peki; 17 Aralık MasterChef eleme adayı kim oldu? MasterChef'te ödül oyununu kim kazandı? 17 Aralık MasterChef kim birinci oldu? Kim ikinci oldu?
MasterChef ödül oyununu kim kazandı? Eleme adayları belirlenirken ödül oyununu kazanan yarışmacı da belli oldu. Peki; 17 Aralık MasterChef eleme adayı kim oldu? MasterChef'te ödül oyununu kim kazandı? 17 Aralık MasterChef kim birinci oldu? Kim ikinci oldu? İşte detaylar haberimizde...
MASTERCHEF'TE KİM BİRİNCİ OLDU?
Masterchef'te Barbaros ve Batuhan birinci oldu.
MASTERCHEF'TE KİM İKİNCİ OLDU?
Masterchef'te Cemre ve Emir ikinci oldu.
PERŞEMBE ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye'de bu akşam 5 yarışmacı, geçen sene ki en iyi birkaç yarışmacılarla birlikte yemek yaptılar.