17 Aralık MasterChef kim birinci oldu? MasterChef'te 123. bölümde ödül oyununu kim kazandı? Kim ikinci oldu?

MasterChef ödül oyununu kim kazandı? Eleme adayları belirlenirken ödül oyununu kazanan yarışmacı da belli oldu. Peki; 17 Aralık MasterChef eleme adayı kim oldu? MasterChef'te ödül oyununu kim kazandı? 17 Aralık MasterChef kim birinci oldu? Kim ikinci oldu?