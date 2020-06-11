17 Aralık kumpas davasının kararı onandı Yüksel KOÇ / İSTİNAF Mahkemesi, takipsizlikle sonuçlanan 17 Aralık soruşturmasında kumpas kurup usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla eski emniyet müdürleri Nazmi Ardıç, Yakub Saygılı ve Kazım Aksoy'un da aralarında bulunduğu 61 sanık hakkındaki davaya ilişkin yerel mahkemenin kararını onadı.

Yüksel KOÇ/ İSTİNAF Mahkemesi, takipsizlikle sonuçlanan 17 Aralık soruşturmasında kumpas kurup usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla eski emniyet müdürleri Nazmi Ardıç, Yakub Saygılı ve Kazım Aksoy'un da aralarında bulunduğu 61 sanık hakkındaki davaya ilişkin yerel mahkemenin kararını onadı.

Takipsizlikle sonuçlanan 17 Aralık soruşturmasında usulsüzlük yaptıkları iddiası ile FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski emniyet müdürleri Nazmi Ardıç, Yakub Saygılı ve Kazım Aksoy'un da bulunduğu 67 sanık hakkında İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın karar duruşması 18 Mart 2019 tarihinde yapıldı. Mahkeme, Yakub Saygılı, Kazım Aksoy, Yasin Topçu, Nazmi Ardıç, İbrahim Şener, Mehmet Akif Üner, Arif İbiş, İsmail Arpacı, Mustafa Demirhan, Mehmet Sait Sevinç, Ahmet Kalender, Ahmet Üzümcü, Ayhan Arıkanoğlu, Duran Denizci ve Adem Atik'in "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

5 SANIĞA AYRICA 41'ER YIL CEZA VERİLMİŞTİ

Mahkeme, sanıklar Yakub Saygılı, Kazım Aksoy, Yasin Topçu, İbrahim Şener ve Mehmet Akif Üner'i ayrıca, o dönem başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eski bakanlar Mehmet Zafer Çağlayan ve Muammer Güler'e karşı " Haber leşmenin gizliliğini ihlal etme ve "Özel hayatın gizliliğini ihlal" etme suçlarından 41'er yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

22 SANIĞA ÖRGÜT ÜYELİĞİNDEN CEZA VERİLMİŞTİSanıklar Ömer Atalay, Sefa Erdal, Turan Güler, Ulvi Şahin, Erdi Katırcı, İsmail Tekin, Gürkan Tok, Savaş Akyol, Tahsin Toparlak, Seyfullah Bucak, Osman Balcı, Muhammet Enes Koral, Murat Munzuroğlu, Mustafa Yaşar Öner, Emre Okur, Salih Mümin Baykuş, Mutlu Acil, Mesut Gök, Orhan Parlakyıldız, Osman Genç, Cengiz Cabbar ve Mehmet Toker'in "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 2 yıl 6 ile 10 yıl 6 aya kadar değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılmasına karar verilmişti. 24 sanık ise tüm suçlardan beraat etmişti.

FİRARİ GÜLEN VE 6 SANIĞIN DOSYASI AYRILMIŞTIFETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen, eski emniyet müdürü Hamza Tosun, ABD'deki Hakan Atilla davasında tanıklık yapan eski komiser Hüseyin Korkmaz, eski polisler Alpaslan Çalışkan, Sinan Sağyalavaç ve Hayri Akın'ın dosyaları firari olduğu için ayrılmıştı.

İSTİNAF MAHKEMESİ KARARI ONADI

Müştekiler ve sanıklar İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin bu kararını İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı. Dosyanın geldiği İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, bugün dosya üzerinden yaptığı inceleme ile kararını verdi. Mahkeme, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 18 Mart 2019 tarihli kararının usul ve yasaya uygun olduğunu gerekçe göstererek onadı.

Kaynak: DHA