17 Aralık 2021 TRT spor Yayın Akışı

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 Spor Toto Süper Lig Özetler

02:35 İngiltere Premier Lig Özetler

03:05 İtalya Seri A Goller

03:15 Sampdoria - Torino

05:00 Başlama Vuruşu

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Spor Toto 1. Lig Özetler

09:45 Spor Toto Süper Lig Goller

10:00 Spor Bülteni

10:55 Efsanelerin İzinde

11:00 Spor Manşet

12:30 Gün Ortası

13:30 İngiltere Premier Lig Özetler

14:00 Spor Stüdyosu

14:55 Fıvb Dünya Kadınlar Voleybol Kulüpler Şampiyonası Karş. Car

17:00 Spor Merkezi

18:00 Set Sayısı

18:25 Fıvb Dünya Kadınlar Voleybol Kulüpler Şampiyonası Karş. Min

20:30 Spor Akşamı

20:55 Takvim Yaprakları

21:00 Teknik Analiz

23:00 İleri Üçlü

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