17 Aralık 2021 TRT spor Yayın Akışı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

17 Aralık 2021 TRT spor Yayın Akışı

17 Aralık 2021 TRT spor Yayın Akışı
InterSinema.com - Haberler | TV

17 Aralık 2021 Cuma günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 Spor Toto Süper Lig Özetler

02:35 İngiltere Premier Lig Özetler

03:05 İtalya Seri A Goller

03:15 Sampdoria - Torino

05:00 Başlama Vuruşu

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Spor Toto 1. Lig Özetler

09:45 Spor Toto Süper Lig Goller

10:00 Spor Bülteni

10:55 Efsanelerin İzinde

11:00 Spor Manşet

12:30 Gün Ortası

13:30 İngiltere Premier Lig Özetler

14:00 Spor Stüdyosu

14:55 Fıvb Dünya Kadınlar Voleybol Kulüpler Şampiyonası Karş. Car

17:00 Spor Merkezi

18:00 Set Sayısı

18:25 Fıvb Dünya Kadınlar Voleybol Kulüpler Şampiyonası Karş. Min

20:30 Spor Akşamı

20:55 Takvim Yaprakları

21:00 Teknik Analiz

23:00 İleri Üçlü

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

InterSinema.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title