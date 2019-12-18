17 Aralık 2019 Haberleri
17 Aralık 2019 Manşet Haberleri.
18.12.2019 00:18 | Son Güncelleme: 18.12.2019 00:18
- Gökhan Çıra'dan maç sonu sert paylaşım: Eşimle bana gelene, ben daha çok gelirim
- Yılbaşı süslemesi yapan işçileri taşıyan vinç devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
- İşte kavga sonrası Gökhan Çıra'nın son hali!
- Fatih Terim'den Gökhan Çıra açıklaması: Gökhan bizim alt yapıda oynamış, merak ettim sordum
- Fernando Muslera, Gökhan Çıra'ya saldırdığı iddialarına yanıt verdi
- Tuzlasporlu Gökhan Çıra'dan Fatih Terim'e: Sen kimsin, mafya mısın?
- Tuzlasporlu oyuncudan 'kavga' açıklaması: Bir arkadaşımızın kafası yarıldı
- Duştan çıktı, dizlerinin üzerine çöktü! 42 yaşındaki hemşire kızının gözleri önünde hayatını kaybetti
- Tuzla-G.Saray maçı sonrasında yumruklar havada uçuştu!
- Okan Kurt'un Tuzla maçındaki görüntüsü sosyal medyada gündem oldu!
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Uluslararası arenada hesap vermez, hesap sorarız
- Son Dakika: Dışişleri'nden ABD Senatosu'nun Türkiye'ye yaptırım kararına tepki: Gerekli tedbirler alınacak
- Adnan Oktar Örgütü'nün içinde 'Bacı' olarak tanınan Tülay Kumaşçı, cezaevinde yaşadıklarını anlattı
- Son dakika: Türkiye'ye yaptırım içeren Savunma Bütçe Tasarısı, ABD Senatosu'ndan geçti
- CHP lideri Kılıçdaroğlu: Ethem Sancak, 15 Temmuz sonrası 'Gazetelerim emrinizdedir' dedi
- Rus uzmanlar, Kanal İstanbul'u değerlendirdi: İkili ticaret hacmi artacak
- İşte Radamel Falcao'nun Tuzlaspor'a attığı gol!
- Pansiyonda kalan çok sayıda lise öğrencisi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
- Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın yatak pozuna beğeni yağdı
- Minik bir Galatasaray taraftarı tribüne alınmadı! İşte o tepki çeken anlar
- MasterChef Suna, ünlü şarkıcı Demet Akalın'a özel yemek yaptı
- Kılıçdaroğlu'ndan tutuklanan Urla Belediye Başkanı Oğuz'la ilgili açıklama: Tutuklanması yanlış
- Çocukları kekelemeye başlayınca şüphelendiler! 7 yaşındaki kızın ailesi cinsel istismar şüphesiyle öğretmeninden şikayetçi oldu
- Sondaj kuyusundan sıçrayan köpüklü suyu yutan genç, KBRN merkezine alındı! Gerçek sonradan ortaya çıktı
- Yabancı uyruklu teröristler sınır dışı edilmeye devam ediliyor: 1 Fransa uyruklu terörist sınır dışı edildi
- Galatasaray, Tuzlaspor'u 4-0 mağlup etti
- Kontrolden çıkarak 200 metre sürüklenen lüks otomobilde araç sürücüsü kurtuldu, 2 kişi hayatını kaybetti
- Erdoğan'ın 'Kapatırız' sözleri sonrası Avrupa Birliği'nden İncirlik açıklaması
- Meteoroloji'den 14 il için sis uyarısı: 3 gün boyunca etkili olacak
- ABD Dışişleri Bakanı'ndan Mesut Özil'e destek!
- Amerikan ordusu, Ardenler taarruzuna gönderme yapmak isterken büyük bir hata yaptı! ABD askerlerini öldüren subayın fotoğrafını paylaştı
- Karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı! Metrelerce öteye fırlayan kadın hayatını kaybetti
- İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce: Türkiye, bölgenin ve Avrupa'nın güvenliğini sağlar bir noktaya geldi
- 'Benjamin Button' hastalığı yüzünden yaşlı görünen 2 yaşındaki çocuğa babası 'babaanne' diyor
- İYİ Partili vekilin 'Bu sarıklı arkadaş kimdir?' dediği isim şehit Kaymakam Muhammet Safitürk'ün babası çıktı
- Beyaz eşya devi Whirlpool, İngiltere'de 500 bin çamaşır makinesini geri çağırdı
- Mariano, Galatasaray'dan ayrılmak istemiyor!
- ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: 1915 Ermeni olayları konusunda yönetimin pozisyonu değişmedi
- Hakimleri görevden almanın önünü açan yasa tasarısı Polonya'yı karıştırdı! AB'den ayrılabilir
- 54 yaşındaki İngiliz oyuncu Elizabeth Hurley, kusursuz fiziğiyle mest etti