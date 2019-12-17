17 Aralık 2019 Bein sports 1 Yayın Akışı

17.12.2019 06:45 | Son Güncelleme: 17.12.2019 06:45

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 beIN Manşet

00:15 Süper Lig Maç Özetleri

01:00 Maç Sonu

01:00 Maç Saati

02:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri

03:15 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

03:30 Dünden Bugüne

03:30 Maç Saati

04:00 Maç Saati

04:30 Maç Sonu

05:45 Maç Sonu

06:00 beIN Manşet

07:00 Maç Saati

08:45 Maç Saati

09:45 Maç Sonu

10:30 Maç Sonu

10:45 Süper Lig Kısa Özet

11:00 Haftanın Öyküleri

11:30 Dünden Bugüne

12:00 Maç Saati

13:45 Maç Saati

14:00 Maç Saati

15:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

15:30 Süper Lig Haftanın Golleri

15:45 Maç Sonu

17:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

18:00 beIN Manşet

19:00 Maç Saati

19:00 Geniş Özet : Al Hilal - Esperance

19:30 Maç Önü

19:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

20:30 Flamengo - Al Hilal

21:00 beIN Manşet

22:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

22:30 Maç Sonu

23:00 Monaco - Lille

Kaynak: InterSinema.com