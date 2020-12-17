17 Aralık 2016'da ne oldu? 17 Aralık 2016 Kayseri patlamasını kim üstlendi?

Ülkemizde yaşanan terör saldırılarından biri olan Kayseri patlaması, yıldönümünde anılmaya devam ediyor. 17 Aralık 2016'da neler yaşandı? 17 Aralık 2016'da ne oldu? 17 Aralık 2016 Kayseri patlamasını kim yaptı?

Kayseri patlaması ülkemizde yaşanan hain terör saldırılarından biridir. Yıl dönümüne anılan Kayseri patlaması hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

17 ARALIK 2016'DA NE OLDU?

2016 Kayseri saldırısı, 17 Aralık 2016'da yerel saatte 08:45 sıralarında Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki Erciyes Üniversitesi yakınında bombalı araç ile gerçekleştirilen intihar saldırısı.

Saldırılar sonucunda 14 Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ve canlı bomba saldırganı hayatını kaybetti, 56 kişi yaralandı.

Saldırıda hafta sonu izinlerini kullanmak için kışlalarından özel halk otobüsüyle ayrılan Kayseri Hava İndime Tugayında eğitim alan sivil giyimli askerler hedef alındı. Erciyes Üniversitesi'nin güneyindeki Talas Caddesi üzerinde üniversite yerleşkesinin Talas istikametindeki giriş kapısı yakınlarında kırmızı ışıkta duran otobüsün sol yanına yaklaşan bir aracın infilak etmesi sonucu gerçekleşti.

17 ARALIK 2016 ŞEHİTLERİNİN İSİMLERİ NELER?

Şehit olan askerlerimizin isimleri şu şekildedir;

Abdülsamet Özen

Ahmet Taş

Fehmi Barçın

Göksel Ağaçyetiştiren

Hasan İlhan

Kamil Tunç

Kenan Döngel

Muhammet Ali Ocak

Mustafa Cihan

Raşit Yücel

Yunus Emre Duran

17 ARALIK 2016 KAYSERİ PATLAMASINI KİM ÜSTLENDİ?

Kayseri Valiliği yaptığı açıklamada saldırganın 1990 Van Özalp doğumlu "Çektar Xebat" kod adlı Kasım Yıldırım Çakar olduğunu belirtti.

Yayın yasağı

Saldırılar sonrasında Radyo ve Televizyon Üst Kurumu (RTÜK) tarafından Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığının yazısı ile geçici yayın yasağı getirildi. RTÜK tarafından yapılan yazılı açıklamada "Millî güvenliğin açıkça gerekli kıldığı hallerde veya kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasının kuvvetle muhtemel olduğu durumlarda geçici yayın yasağı getirilebileceği öngörülmektedir. Anılan hüküm çerçevesinde 17.12.2016 tarihinde Kayseri'de meydana gelen patlamayla ilgili olarak Başbakanlığın 17.12.2016 tarih ve 4336 sayılı yazısı ile geçici yayın yasağı getirilmiştir" ifadesi kullanıldı. Kayseri 2. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı ile; patlama anı, patlama sonrası olay yeri, kamu görevlilerinin olay yerinde yürüttükleri çalışmalar, varsa patlama sonucu yaralanan veya hayatını kaybeden kişilere ait görüntülere kesinlikle yer verilmemesi kararlaştırıldı.