17 aracın lastiğini kesti, serbest bırakıldı

AYDIN (İHA) - Aydın'ın Söke ilçesinde geçtiğimiz günlerde 17 aracın 34 lastiğini kesen ve polis tarafından yakalanan zanlı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Geçtiğimiz günlerde Söke'ye bağlı Kemalpaşa Mahallesi Tınaztepe Sokak, Çeltikçi Mahallesi Akdeniz Yapı Kooperatifi Mehmetçik Caddesi ve Denizkent Sitesi'nde park halinde olan toplam 17 aracın lastiği kesilmişti. Olayın ardından bölgedeki güvenlik kameralarını titizlikle inceleyen Söke İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri kamera görüntülerinden tespit ettiği F.O.'yu yakaladı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı F.O. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - AYDIN

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