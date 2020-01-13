17 Ar-Ge projesinde imzalar atıldı

13.01.2020 14:24 | Son Güncelleme: 13.01.2020 14:24

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 17 Ar-Ge projesi için düzenlenen imza töreninde, "Bugüne kadar 5 Ar-Ge panelini topladık. Bu panellerde 29 projenin başlatılmasına, 19 alanda da geniş alan çağrısı yapılmasına karar verildi." dedi.