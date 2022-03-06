17. Antalya Maratonu başladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

17. Antalya Maratonu başladı

AA, Sinan Özmüş - Spor
 - Güncelleme:
17. Antalya Maratonu başladı

17. Antalya Maratonu (RUNTALYA), 20 ülkeden 8 bin 500 sporcunun katılımıyla başladı.

ANTALYA (AA) - 17. Antalya Maratonu (RUNTALYA), 20 ülkeden 8 bin 500 sporcunun katılımıyla başladı.

Kentte 2006 yılından bu yana düzenlenen maratona, 1200'ü yabancı, yaklaşık 8 bin 500 sporcu kayıt yaptırdı.

Antalya Kültür Merkezi önünde başlayan yarışların startını Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar birlikte verdi.

Organizasyonda tekerlekli sandalye engelliler, 10 bin metre, 21 bin metre, 42 bin metre (RUNTALYA) yarışları sonrası dereceye giren sporcular, yine aynı alanda düzenlenecek törenle ödüllerini alacak.

Maratonda "halk koşusu" olarak da bilinen 10 bin metre kategorisine katılan yarışmacıların bazıları, giydikleri renkli kıyafet ve aksesuarlarla dikkati çekti.

Bazı yarışmacılar, ellerinde "Ukrayna'da savaşa hayır" (No War Ukraine) yazılı pankartlar ve Ukrayna bayrakları taşıdı.

AA / Sinan Özmüş - Spor

Antalya Valisi, Muhittin Böcek, Ersin Yazıcı, Antalya, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title