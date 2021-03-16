17. Akbank Kısa Film Festivali, 22 Mart'ta başlayacak

Bu yıl 17. kez gerçekleştirilecek "Akbank Kısa Film Festivali", 22 Mart - 1 Nisan tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşacak.

Bu yıl 17. kez gerçekleştirilecek "Akbank Kısa Film Festivali", 22 Mart - 1 Nisan tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşacak.

Tüm etkinliklerin seyircilerle çevrim içi olarak buluşacağı festivale, 71 ülkeden toplam 2 bin 48 kısa film başvuru yaptı.

Festival, "Festival Kısaları", "Dünyadan Kısalar", "Kısadan Uzuna", "Deneyimler", "Belgesel Sinema", "Perspektif", "Özel Gösterim" ve "Forum" bölümlerinden oluşuyor.

Etkinlik kapsamında dünya festivallerinde yer almış birçok filmin yanı sıra çok sayıda Türkiye prömiyerini yapacak yeni filmler olmak üzere, 37 ülkeden 90 kısa ve 3 uzun metraj film seyirciyle buluşacak.

17. Akbank Kısa Film Festivali'nin çevrim içi gösterimleri, uluslararası film festivallerinin sıklıkla kullandığı Festivalscope ve Shift72 platformu aracılığıyla ücretsiz olarak yapılacak.

Sinemaseverler festivalin çevrim içi gösterimlerini "filmonline.akbanksanat.com" adresinden e-posta adresleri ile oluşturacakları hesaplarıyla ücretsiz olarak izleyebilecek.

Her bir film gösterimi için 500 kişilik bilet kontenjanının olacağı festivalde biletler, filmlerin gösterim seanslarından bir saat öncesinde ücretsiz olarak izlenime açılacak.

Bilet alınan filmler gösterimde kaldığı süre boyunca izlenebilecek.

Festival hakkında detaylı bilgi için, "www.akbankkisafilmfestivali.com" ve "www.akbanksanat.com" adresleri ziyaret edebilir.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Şeref