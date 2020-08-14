17 Ağustos'un 21. yıldönümünde yüzde 100 sigortalılık hedefini vurguladı
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17 Ağustos'un 21. yıldönümünde yüzde 100 sigortalılık hedefini vurguladı

Zorunlu Deprem Sigortası yaptıranlar kuruluşundan itibaren DASK'tan toplam 394 milyon TL hasar ödemesi aldı.

17 Ağustos'un 21. yıldönümünde yüzde 100 sigortalılık hedefini vurguladı
14.08.2020 12:51 | Son Güncelleme: 14.08.2020 12:55

17 Ağustos Marmara Depremi'nin 21. yıldönümünde Türkiye genelinde Zorunlu Deprem Sigortalı konut sayısı 10 milyona yaklaştı. Depremden bir yıl sonra kurulan Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), kapsamdaki konutların yüzde 55'ini Zorunlu Deprem Sigortası ile deprem güvencesine aldı. DASK Yönetim Kurulu Başkanı Mete Güler, "17 Ağustos Marmara Depremi ve sonrasındaki süreç, o günleri yaşayan bizlerin hafızalarından asla silinmeyecek. Aradan 21 yıl geçse de kayıplarımızın acısını hala en derinde hissediyoruz. Bununla birlikte maddi hasarları ülke ekonomisine yük olmadan yönetmekte artık daha deneyimliyiz. DASK, geçtiğimiz 20 yılda Zorunlu Deprem Sigortası yaptıran konut sahiplerine, depremlerin neden olduğu hasarlar için 394 milyon TL ödeme yaptı ve yaralarını sarıp hayata devam etmelerini kolaylaştırdı. Şimdi hedefimiz, ülkemizdeki tüm ev sahiplerinin DASK güvencesine girmesini sağlamak" diye konuştu.

Marmara Depremi'nin ardından, depremlerin konutlarda neden olacağı maddi zararları karşılamak ve deprem sonrasında hayatın normale dönmesini kolaylaştırmak amacıyla kurulan Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), 17 Ağustos'un 21. yıldönümünde güncel durumu değerlendirdi, gelecek planlarını paylaştı. Zorunlu Deprem Sigortalı konut sayısı 10 milyona yaklaşırken, sigortalılık oranı ise yüzde 55 oldu.

DASK'ın sigortalılık oranlarının yükselmesi için son 20 yıldır çok büyük emek verildiğini vurgulayan DASK Yönetim Kurulu Başkanı Mete Güler şunları söyledi:

"17 Ağustos Marmara Depremi ve sonrasındaki süreç, o günleri yaşayan bizlerin hafızalarından asla silinmeyecek. Aradan 21 yıl geçse de kayıplarımızın acısını hala en derinde hissediyoruz. Bununla birlikte depremin maddi hasarlarını ülke ekonomisine yük olmadan yönetmekte artık daha deneyimliyiz. Hem DASK'ın yürüttüğü bilinçlendirme faaliyetleri hem de Afet Sigortaları Kanunu, Zorunlu Deprem Sigortası'nın yaygınlaşmasına çok önemli katkı sağladı, bizi bu noktaya getirdi. DASK, geçtiğimiz 20 yılda Zorunlu Deprem Sigortası yaptıran konut sahiplerine, depremlerin neden olduğu maddi hasarlar için 394 milyon TL ödeme yaptı ve yaralarını sarıp hayata devam etmelerini kolaylaştırdı. Şimdi hedefimiz, ülkemizdeki tüm konutların DASK güvencesine girmesini sağlamak."

Hasar anındaki yönetim kabiliyetinin ve poliçe sahibi vatandaşın tazminatını vaktinde almasının da sigorta sistemine güveni artırdığını belirten Güler şunları ifade etti:

"Bugün DASK 25 milyar TL toplam hasar ödeme gücüne sahip. Bu, depremlerin neden olduğu maddi hasarın yönetimi açısından ülkemiz adına çok büyük bir avantaj. Bugün Türkiye'de her iki konuttan biri sigortalı. Bizim hedefimiz ise tüm konutları depreme karşı güvence altına almak."

Sigortalılık oranları depremi yaşamış illerde daha yüksek

Zorunlu Deprem Sigortalılık oranı en yüksek iller arasında özellikle deprem geçirmiş iller yer alıyor. Sigortalılık oranı Bolu, Tekirdağ, Yalova ve Sakarya'da yüzde 80'in üzerinde seyrediyor. Yakın zamandaki depremlere bakıldığında da gözle görülür bir artışa rastlanıyor. 2019 Eylül ayında Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından sigortalılık oranı yüzde 63'den yüzde 67'ye artarken; Ocak 2020'de yaşanan Elazığ depreminin ardından Elazığ'daki sigortalılık oranı yüzde 35'ten yüzde 49'a ve Malatya'da sigortalılık oranı yüzde 38'den yüzde 48'e yükseldi. Elazığ depremi için toplam 31 bin hasar ihbarı gelirken, toplam 180 milyon TL ödeme yapıldı.

17 Ağustos'u yaşamayan nesle deprem bilinci aşılanacak

Geçen 21 yılda 17 Ağustos'u yaşamayan yeni bir nesil yetiştiğinin de altını çizen Güler, "DASK olarak 20 yıldır devam eden bilinçlendirme çalışmalarımızı şimdi daha da geliştirmek ve yaygınlaştırmak zorundayız. Yeni nesillere deprem ve Zorunlu Deprem Sigortası bilincini aşılamak zorundayız. Bugüne kadar 81 ile ulaşan bilinçlendirme faaliyetlerimizi 20. kuruluş yıldönümümüz olan 2020'de daha da güçlendirerek sürdürüyoruz. Bundan sonrası için amacımız depremi ve depreme karşı alınması gereken önlemleri yeni bir acı yaşamadan anlatmak; herkesin depreme karşı finansal bir önlem olarak Zorunlu Deprem Sigortası yaptırmasını sağlamak" diye konuştu.

Depreme karşı önlem alma konusunda 7'den 77'ye bilinçlendirme faaliyetleri yürüten DASK, depremi yaşamamış illerde de sigortalılık oranlarının yükselmesi için çalışmalarını sürdürüyor. 2011 yılından bu yana devam eden Şehirler Yarışıyor, Sigortalılar Kazanıyor yarışması kapsamında Türkiye'nin 81 ilinde İl Afet ve Acil Durum İl Müdürlükleri işbirliği ile Zorunlu Deprem Sigortasını yaygınlaştırmak için bilinçlendirme kampanyaları düzenleniyor. 2014 yılından bu yana düzenlenen DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması ile de inşaat mühendisliği ve mimarlık öğrencilerinde deprem bilincinin artırılması ve depreme dayanıklı bina tasarımı becerisinin geliştirilmesi hedefleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile hayata geçirilen "Dersimiz Deprem, Yaşasın Önlem" sloganına sahip "Önceliğimiz Güven, Sorumluluğumuz Güvence" projesiyle de ilkokul 4'üncü sınıf öğrencilerine deprem ve Zorunlu Deprem Sigortası bilinci kazandırılması için pilot çalışmalar devam ediyor.

Afet yönetimi her dönemde DASK'ın gündeminde

DASK, depreme hazır olmak için operasyonel ve finansal gücünü artıracak çalışmalar da yürütüyor. Afet Yönetim Projesi kapsamında olası bir depremde sigortalıların hasarlarını daha hızlı ve daha etkin şekilde karşılayabilmek için güçlü bir bilgi teknolojisi altyapısı kuran kurum, hasar tespitlerini mobil cihazlar üzerinden çok daha hızlı ve hatasız bir şekilde gerçekleştiriyor. DASK, operasyonel hazırlıkların yanı sıra muhtemel depremlere karşı hasar ödeme gücünü de artırmaya devam ediyor.

Kaynak: Bültenler

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