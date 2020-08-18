17 Ağustos'u unutmadılar Yeniden refah partisi Kocaeli il kadın kolları yönetimi 17 ağustos depreminin yıldönümünde bir dizi ziyaretler ve etkinlikler gerçekleştirdi.

Yeniden refah partisi Kocaeli il kadın kolları yönetimi, il gençlik kadın kolları yönetiminin de katılımı ile önce '17 ağustos deprem anma ve farkındalık müzesine' ziyaret gerçekleştirdi. Müze ziyaretinde rehber desteği ile müzeyi gezen kadın kolları yönetimi 17 Ağustos'ta yaşanan elim olaylara yönelik bilgiler aldı.

Müze ziyareti sonrası Körfez ve Gölcük ilçelerimizde bulunan deprem şehitliklerini ziyaret eden kadın kolları yönetimi hayatını kaybeden vatandaşlarımız için dua ettikten sonra, yakınlarını ziyarete gelen vatandaşlara lokum ikramında bulundu.

Aynı saatlerde kadın kolları yönetiminin görevlendirdiği bir grup partili kadın üyeler ise İzmit yürüyüş yolunda açılan stantta 17 Ağustos depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için helva ikramında bulunarak deprem tehlikesine dikkat çekti.

ÖNLEMLER HIZLI BİR ŞEKİLDE ALINMALI

Ziyaretler sırasında açıklama yapan il kadın kolları başkanı Zehra Barutçu, ''17 Ağustos 1999 depreminde kaybettiklerimizi anmak adına bugün Kocaelimizde bir dizi ziyaretler ve etkinlikler gerçekleştirdik. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Depremi merkez üssünde yaşayan bireyler olarak, yeni bir deprem olması durumunda bir daha bu acıların yaşanmaması için gerekli önlemlerin çok hızlı bir şekilde alınması gerektiğini ifade etmek istiyoruz.'' denildi.

Kaynak: Bültenler