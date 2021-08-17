17 Ağustos Salı İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

17 Ağustos Salı günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 17 Ağustos'ta İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi ve detayları haberimizde. Bugün elektrik kesintisi yaşandı mı? Bugün elektrik kesilecek mi?

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya 17 Ağustos Salı Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 17 Ağustos Salı İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek? İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi ve detayları haberimizde. Bugün elektrik kesilecek mi? İşte detaylar haberimizde...

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

ARNAVUTKÖY

NO: 6326408

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah AFACAN, AHİ, ATILIM, AZİMET, BENGİSOY, CANSEL, DEMİRYOLU, DİRHEM, ELANUR, GÖKÇEK, GÜLHATMİ, GÜLLÜDERE, HACI, HERCAİ, HOŞGÖRÜ, KANUNİ, KOSOVA, KUŞAK, MARMARA, NADİR, NEVZAT, ORHANGAZİ, REFİ, SACİD, SEVBAN MEHMET, TAŞ, TEKNECİ, TEPEÜSTÜ, TÜTÜNCÜ, TİMUÇİN, YARDIM, YENİÇEŞME, YORGANCI, ZİYA ÜLHAK, ÜSTÜN, İNCEYOL, İSKENDERPAŞA sk bölgelerinde 17/08/2021 01:00:00 - 17/08/2021 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6342316

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah AKTUĞ, AYTUNA, AYVALIK, AYŞE, BERİL, BOZKURT, EGELİ, ELANUR, FAZIL, GAZANFER, GÜRSU, HACIBEY, KAYISI, NADİR, NİDA, SEVBAN MEHMET, SEVEN, SUSAM, TARİH, TURA, TÜRKİYE, TÜTÜNCÜ, ULUBATLI HASAN, ULUÇINAR, UZUNER, YAYLA, YELPAZE, YEŞİLÇINAR, YORGANCI, YÖN, YÜRÜYÜŞ, ZİYA ÜLHAK, ÜSTÜN, ŞEFFAF sk/ İMRAHOR mah TÜRKİYE sk bölgelerinde 17/08/2021 02:00:00 - 17/08/2021 03:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6342320

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah ALSANCAK, AYDINTEPE, BATIKENT, KARABEKİR, KAYHAN, KIRKAĞAÇ, NESİM, TAHA, YAYLA, YÖN, ÖZGÜL sk/ YAVUZ SELİM mah AKTUĞ, AKTÜRK, ALTINOK, ALYILDIZ, AYTUNA, AYŞE, BİNTUĞ, DAĞ LALESİ, DENİZ YILDIZI, EMANET, ERKUT, FAZIL, GÜRBÜZ, GÜRSU, HACER, KAHYA, KORKMAZ, MALKOÇOĞLU, MÜMTAZ, NAZLIGÜL, NEFER, NESRİN, NİDA, ORUÇ, PAPATYALI, POSTACI, RIZA, SEVBAN MEHMET, SEVEN, SOKULLU MEHMET, SİBEL, TRAKYA, TURA, TÜRKİYE, ULUBATLI HASAN, VAKAR, YAYLA, YELPAZE, YEŞİLÇINAR, YÖN, ZERDALİ, ZEYTİNLİ, ZİYA ÜLHAK, ÇAMLIK, ÇÖMLEK, ŞEFFAF sk/ İMRAHOR mah ABDULLAH GÜL, ADNAN, ALKIŞ, MORGÜL, NAGEHAN, SEVBAN MEHMET, TÜRKİYE, ULUBATLI HASAN, VAKIF sk/ İSLAMBEY mah AKÇAN, ALP, HASLET, SOKULLU MEHMET, ULUBATLI HASAN, ÖZBAĞ sk bölgelerinde 17/08/2021 03:00:00 - 17/08/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6218369

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah 30 AĞUSTOS, BİRDAL, CEVİZLİBAĞ, ESRA, FALİH RIFKI ATAY, KUVVETLİ, MERTCAN, MİLLİ EGEMENLİK, SELÇUK, YÖRÜK, ÇIRAĞAN, ÇUKURDERE sk/ YUNUS EMRE mah 30 AĞUSTOS, AKDUMAN, ALDEMİR, ANI, AYAYDIN, BAYBARS, BİÇER, COŞKUN, DEREN, DÜŞ, ENGİNALP, EYÜP, FALİH RIFKI ATAY, GÖKAY, GÖLCÜK, HANLI, HAŞMET, KASİDE, KIRAAT, KUYUBAŞI, KÜÇÜKSU, MEMNUN, MUAMMER, MÜSTESNA, MİLAT, MİROĞLU, NAZAN, NEBAHAT, NEBİL, OYLUM, OYMAK, REFET, SAMANDIRA, SAMET, SEYİR, SOHBET, SONNUR, SİRMEN, TANYERİ, TANZİMAT, TAVAF, TUANA, YİĞİTOĞLU, ZİYARET, ÇAMLICA, ÇAPA, ÇEMBER, ÖZCANLAR, İDEALTEPE, İSKENDERUN, ŞECAAT, ŞİRİNDERE sk bölgelerinde 17/08/2021 09:00:00 - 17/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6344418

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLBAYIR mah BABA NAKKAŞ sk bölgelerinde 17/08/2021 09:00:00 - 17/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

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