17 Ağustos Pazartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 17 Ağustos Pazartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanacağı bildirildi. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. Çeşitli ilçelere su kesintisi olacağı duyurulan açıklamada İstanbul'un hangi mahallerinde su kesintisi olacağı belirtildi. İşte 17 Ağustos Pazartesi İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 17 AĞUSTOS PAZARTESİ İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ OLACAK? Arıza Kesinti İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : Kayabaşı Mah Arıza Sebebi : 900 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Açıklama : Kılıçpınar-Kayaşehir 900 Mm İsale Hattın Da Metro İnşaatı Çalışması Sebebiyle Deplase Bağlantı Çalışması Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 17.08.2020 09:55 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.08.2020 tarihinde saat 00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link] Arıza Kesinti İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : Güvercintepe Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 17.08.2020 10:46 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.8.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link] Arıza Kesinti İlçe : Beyoğlu Etkilenen Mahalleler : Kocatepe Mah,Kamer Hatun Mah,Sururi Mah,Şehit Muhtar Mah,Yahya Kahya Mah,Bülbül Mah,Bostan Mah,Cukur Mah,Kalyoncu Kulluğu Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 17.08.2020 10:36 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.8.2020 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link] Arıza Kesinti İlçe : Beyoğlu Etkilenen Mahalleler : Hacı Hüsrev-İstiklal Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 17.08.2020 10:39 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.8.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link] Arıza Kesinti İlçe : Kartal Etkilenen Mahalleler : Kordonboyu Mah Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 17.08.2020 09:14 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.8.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link] Arıza Kesinti İlçe : Pendik Etkilenen Mahalleler : Şeyhli Mah,Kurtköy Mah Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 17.08.2020 10:26 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.8.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link] Arıza Kesinti İlçe : Üsküdar Etkilenen Mahalleler : Küçüksu Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 17.08.2020 10:47 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.8.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link] Arıza Kesinti İlçe : Üsküdar Etkilenen Mahalleler : Mimar Sinan Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 17.08.2020 10:55 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.8.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]