17 Ağustos Pazartesi DHA Spor Gündemi
Volkan Demirel: Hedefim Fenerbahçe teknik direktörü olmak"Bir yerlere gelmek istiyorsak bazı zorlukları çekeceğiz""Geçmişteki futbolculuğumuzla beraber şimdiki gördüklerimiz ve hocalarımızdan öğrendiklerimizle inşallah iyi yerlere geleceğiz""Amacımız Türk futboluna hizmet etmek""Futbolu...
17.08.2020 09:31 | Son Güncelleme: 17.08.2020 09:37
Volkan Demirel: Hedefim Fenerbahçe teknik direktörü olmak
"Bir yerlere gelmek istiyorsak bazı zorlukları çekeceğiz""Geçmişteki futbolculuğumuzla beraber şimdiki gördüklerimiz ve hocalarımızdan öğrendiklerimizle inşallah iyi yerlere geleceğiz""Amacımız Türk futboluna hizmet etmek""Futbolu bilen, futbolla hareket eden teknik direktörlerin daha çok başarılı olacağını düşünüyorum" Stjepan Tomas: Rizespor baskılı ve hücum futbolu oynayacak"Gökhan Akkan'ı Beşiktaş istiyor""Okan Buruk en iyi Türk hoca""Arda iyi ve karakterli bir oyuncu""Fenerbahçe ve Galatasaray iyi transferler yapıyor""Başakşehir ligin en iyi futbol oynayan takımı""6 transfer yapacağız""Rizespor hedef yükseltti""En kısa zamanda yeni oyuncular katılacak""Zor bir lig bekliyorum, geniş kadro kurulmalı" Hataysporlu Selim Ilgaz: Transferler gelecek, güzel bir sezon olacak"Transfer teklifi almadım""Örnek aldığım oyuncu Hazard""Milli takımda oynamak gurur verici olur""Goller ve asistlerle takıma katkı sağlamak gurur verici""İnanarak yola çıktık ve şampiyon olduk"BEŞİKTAŞ11.00-18.00 Siyah beyazlılar yeni sezon hazırlıklarına çift antrenmanla devam edecek.GALATASARAY13.30 Sarı kırmızılılarda, futbol takımının Magdeburger Sigorta ile yapılan forma sırt sponsorluğu anlaşmasının basın lansmanı gerçekleştirilecek.Sarı-kırmızılılarda yeni sezon hazırlıkları devam edecek.FENERBAHÇE17.30 Sarı lacivertli ekip yeni sezon çalışmalarını sürdürecek.TRABZONSPORBordo mavili takım, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanarak yeni sezon hazırlıklarına başlayacak.BASKETBOLKadınlar EuroLeague ve EuroCup'ta 2020-21 sezonunun kura çekimi Almanya'nın Münih kentinde yapılacak.UEFA AVRUPA LİGİ YARI FİNAL
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Kaynak: DHA