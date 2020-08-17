17 Ağustos Marmara depreminin 21. yılı 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 21. yıl dönümü nedeniyle Edirne İl Afet ve Acil Durum (AFAD) bilgilendirme standı açtı.

17 Ağustos Marmara Depremi'nin 21. yıl dönümü nedeniyle Edirne İl Afet ve Acil Durum (AFAD) bilgilendirme standı açtı.

AFAD Müdürü Ali Altındal, gazetecilere yaptığı açıklamada, 17 Ağustos Marmara depremin üzerinden yıllar geçmesine rağmen, binlerce kişiyi kaybetmenin derin üzüntüsünü hissettiklerini belirtti.

17 Ağustos'u unutmamak ve hatırlamak için bugün bilgilendirme standı açtıklarını anlatan Altındal, "Deprem anın yapılması gerekenleri anlatıyoruz. Deprem çantasının öneminden bahsediyoruz. 17 Ağustos'ta yaşananları vatandaşlara anlatmaya çalışıyoruz. Vatandaşlara dağıttığımız broşürler ile de depremden önceki hareket tarzı, deprem esnasında ve deprem sonrasında ne yapılacağını kısaca anlatıyoruz." dedi.

-Kan bağışı kampanyası

17 Ağustos Marmara Depremi'nin 21. yıl dönümü nedeniyle Edirne'de Kızılay kan bağışı kampanyası düzenledi.

Saraçlar Caddesi'nde kurulan Kızılay çadırında kan bağışında bulunacak kişiler bağış işlemi öncesinde sorumlu hekimler tarafından muayene edildi.

Kan sayımlarına, tansiyonlarına, ateşlerine ve genel sağlık durumlarına bakıldı. Daha sonra gerekli formlarını dolduran vatandaşlar kan verdi.

Kızılay ayrıca vatandaşlara kek, su ve meyve suyu dağıttı.

Kaynak: AA