17 Ağustos Marmara depreminin 21. yılı Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, 17 Ağustos 1999'da yaşanan Marmara depreminde yaşamını yitirenler törenle anıldı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, 17 Ağustos 1999'da yaşanan Marmara depreminde yaşamını yitirenler törenle anıldı.

Kavaklı Mahallesi sahilinde düzenlenen etkinlikte konuşan Vali Seddar Yavuz, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

1999 Marmara depreminin, depremin ne olduğunu ve stratejik değişiklik yapılması gerektiğini öğrettiğini ifade eden Yavuz, "Biz daha önce krizi yönetiyorduk. Yani deprem meydana geldiğinde, biz nasıl enkaz kaldırırız, nasıl yaralıları tedavi ederiz. Biz 1999 depreminden sonra farklı bir alana eğildik ve risk yönetimini öğrendik. Depreme hazırlanmayı öğrendik. Biz artık 7 ve üzeri depremlere dayanıklı nasıl binalar yaparız, nasıl kontrol ederiz gibi bir çok alana girdik ve bu alanda yasal düzenlemeler getirdik. Türkiye'deki teşkilatlanma biçimini değiştirdik ve AFAD diye yeni bir teşkilat kurduk. AFAD hem Türkiye'de hem de uluslararası alanda ciddi bir tecrübeye elde etti." şeklinde konuştu.

Yavuz, Marmara depreminde birçok yere malzemenin ulaştırılamadığını, çünkü bu organizasyonu yapabilecek bir hazırlığın olmadığını dile getirdi.

Kocaeli'nin, Türkiye'nin dünya ile yarışan, çağdaş ve modern yüzü olduğunu vurgulayan Yavuz, "Kocaeli, bilim ve teknoloji üssü bir şehirdir. Dolayısıyla buna bağlı olarak meydana gelebilecek bir depremin, Türkiye'nin rekabet gücünü, sanayisini ve teknolojisini olumsuz etkileyebileceğini hatırdan çıkarmamamız gerekir. Dolayısıyla tüm hazırlıklarımızı buna göre yapmalıyız." ifadesini kullandı.

-"Bu şehirde riskli hiçbir yapıyı bırakmayacağız"

Başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere, birçok kurum ve kuruluşun çok sayıda güzel hizmeti ve çalışmayı yaptığını memnuniyetle gördüklerini kaydeden Vali Yavuz, şöyle konuştu:

"Kocaeli'de, bazı binalarla ilgili sıkıntılar var. Bunlardan bazıları güçlendirilmiş ama güçlendirdiğine dair bir mühendislik belgesi ibraz edemiyor. Büyükşehir Belediye Başkanımızla inşallah bu konunun hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bu şehirde riskli hiçbir yapıyı inşallah bırakmayacağız. Bu konuda kararlıyız, çünkü hiçbir vatandaşımızı ölüme terk edemeyiz."

-"Depremi yıl dönümünde değil her gün anmalıyız"

17 Ağustos 1999 Marmara depreminde evlerinin yıkılması sonucu iki kızını kaybeden, eşiyle enkaz altından yaralı olarak çıkarılan AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker de depremleri ve bu felaketleri sadece yıl dönümlerinde değil her gün anmak gerektiğini belirtti.

Ülke olarak deprem bölgesinde yaşadığımızı anlatan Şeker, "Neredeyse topraklarımızın yüzde 40 civarı birinci derecede deprem, yaklaşık yüzde 70 civarında deprem bölgesi. Kuzey Anadolu Fay Hattı olduğu gibi yerleşim alanları. Kocaeli de bu fay hattı üzerinde. Sanayi ve nüfus yoğunluğunun ağırlıklı olduğu bu bölgede deprem olma ihtimali de çok yüksek. Davetsiz misafir gibi ne zaman geleceği belli değil ama mutlaka gelecek. Onun için sürekli tedbir almamız lazım." diye konuştu.

TBMM Başkan Vekili ve CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar ise depremin nasıl kurtarmamız ve nasıl yardım yapmamız gerektiğini öğrettiğini söyledi.

Türkiye olarak artık depremlere hızlı müdahale edebildiklerini belirten Akar, şöyle konuştu:

"Depremin insan öldürmediğini ve ülkemizin bir deprem ülkesi olduğunu biliyoruz. 81 kentimizin 55'i deprem kuşağında. Yani, Türkiye'nin yüz ölçümünün üçte ikisi deprem kuşağında. Asıl soru, depremden sonra ne yapacağımız, nasıl kurtaracağımız değil, depremden önce ne yapmalıyız? Bu sorunun cevabını bilirsek, yapılması gerekenleri yaparsak, yıkılan binalardan canlarımızı nasıl kurtaracağız diye dert etmeyiz. Çünkü Japonya örneği var karşımızda."

-"41 sismik istasyon kurduk"

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 21 yıl önce asrın felaketi diye adlandırılan bir felaketi anmak ama daha çok hatırlamak, gelecek nesillere anlatmak ve o günleri bir daha düşünerek, gelecekte tekrar başımıza gelmesin diye düşünmek için bir araya geldiklerini söyledi.

Marmara depreminde 17 binin üzerinde can kaybı olduğunu, 24 bin kişinin de yaralandığını anımsatan Büyükakın, Kocaeli'de yaklaşık 300 bin binanın olduğunu ve depremde 37 bin binanın yıkıldığını belirterek, "Her gün bu sayılara bakacağız, bilimsel olarak gerekli çalışmalarımızı yapacağız. Büyükşehir Belediyesi olarak bugüne kadar sismik hareketleri inceleyen 41 istasyon kurduk. TÜBİTAK ile birlikte gerekli deprem etüt çalışmaları yapıldı. Bu doğrultuda yapılan çalışmaların üzerine, kentsel dönüşüm master planı hazırlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ ile yapılan görüşmeler doğrultusunda da kentsel dönüşüm, kentsel gelişim ya da kentsel yenilenme gerektiren 3 farklı alanda projelendirme çalışmalarımız var." ifadesini kullandı.

Programda Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer de depreme ilişkin konuşma yaptı. Kocaeli İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Salim Tekoğul, yapılan çalışmalarla ilgili sunum gerçekleştirdi.

Konuşmaların ardından kursu başarıyla tamamlayan Gölcük Arama Kurtarma Derneği (GESOTİM) kursiyerleri yemin ederken, misafir ülke temsilcilerine plaket verildi.

Daha sonra Marmara depreminde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Programın sonunda protokol üyeleri, aralarında Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirlerinin çektiği depreme ait görsellerin yer aldığı fotoğraf sergisini gezildi.

Etkinliğe AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Refik Levent Tezcan, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, diğer protokol üyeleri, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA