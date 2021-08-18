17 Ağustos Marmara Depremi'nin 22. yıldönümünde nefes kesen deprem tatbikatı
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17 Ağustos Marmara Depremi'nin 22. yıldönümünde nefes kesen deprem tatbikatı

17 Ağustos Marmara Depremi'nin 22. yıldönümünde nefes kesen deprem tatbikatı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'de 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 22. yıldönümünde gerçekleştirilen deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Kocaeli'de 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 22. yıldönümünde gerçekleştirilen deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı. Ekiplerin depremzedeleri kurtardığı tatbikat nefesleri kesti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 17 Ağustos depreminin 22. yıldönümünde deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Deprem ve afetlere hazırlanmak ve farkındalık oluşturmak amacı ile gerçekleştirilen tatbikat, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sivil Toplum Kuruluşları Şube Müdürlüğünde gerçekleştirildi. Tatbikata Kocaeli İtfaiyesi, UMKE ve belediye ekipleri katıldı. Tatbikat kapsamında, senaryo gereği Gölcük ilçesinde meydana gelen bir depremde, vatandaşların binalardan tahliye edilmesi, deprem sırasında çıkan yangınlardan etkilenen ve göçük altında kalan vatandaşlar kurtarıldı. Gerçeği aratmayan tatbikatta saniyeler içerisinde UMKE ekipleri tarafından sahra hastanesi kuruldu. Kurtarılan depremzedeler, sahra hastanesinde yapılan ilk müdahaleleri sonrasında çevredeki hastanelere kaldırıldı.

"Bu tür hazırlıklar, afet anında organize olmamız açısından son derece kıymetli"

Tatbikatı takip eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyük Akın'ın katılımı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete alınan mobil aşevi, mobil fırın ve acil durumlarda konaklama araçları tanıtıldı. Tatbikat sonrasında mobil aşevinde tatbikatta görev alan personele çorba dağıtan Başkan Büyükakın, afetlere hazırlık için sürekli olarak tatbikatlar ve çalışmalar yaptıklarını belirterek, "O ana hazırlık için olası tüm senaryoları gözden geçirip, bir den kriz anını yönetmek için çalışırsınız. Önleme faaliyetlerini gerçekleştirmek aslında yeterli değil. Bir de krizi yönetme kısmı ile ilgili çalışırız. Üçüncü olarak da kriz bittikten sonraki faaliyetlerdir. Burada yaptığımız şey, kriz anında olası senaryolarla ilgili bir çerçeveydi. İtfaiye ekipleri, sağlık ekipleri kurtarma ekipleri bir arada koordine olmayı, deprem anında yaşanabilecek senaryoları ortaya koydular. Birlikte bir çalışma yaptık. Bu tür hazırlıklar, afet anında organize olmamız açısından son derece kıymetli" dedi.

"Bu araç, jeneratör vasıtasıyla 5 gün çalışabiliyor"

Hizmete aldıkları dorseler ile afet bölgelerinde ekmek üretebilecek, yemek servisi yapıp, personellerin konaklamasını sağlayabileceklerini belirten Büyükakın, "Yaşanan afetlerde, saha tecrübelerimizde gördüğümüz deneyimlerle bir çalışma gerçekleştirdik. Bu kapsamda, arkamda görmüş olduğunuz bu iki tır dorsesini hazırladık. Fikir, İzmir depreminde, yemek ekiplerimizin saha deneyimi ile yola çıktı. Biz buradan yola çıktığımızda oradaki hazır olması gereken her şeyi hazır hale getirelim diye düşündük. Ortaya çıkan bu araç, jeneratör vasıtasıyla 5 gün çalışabiliyor. Aracın arkasında bir jeneratör var. Bir elektrik kaynağı olmasa bile 5 saat boyunca kendi enerjisini üretebiliyor. Yolda giderken bile ekmek üretebiliyor. Araç durduktan sonra etrafındaki mekanizmalar açıldığında bir seyyar servis haline gelebiliyor" diye konuştu. - KOCAELİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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