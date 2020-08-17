17 Ağustos Marmara Depremi'nin 21. yılı Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 21. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 21. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Altuğ, mesajında, depremlerin dünya hayatının engellenemez gerçeklerinden biri olduğunu kaydetti.

21 yıl önce ülke tarihinin belki de en uzun 45 saniyesini yaşadıklarını belirten Altuğ, şu ifadeleri kullandı:

"1999 Marmara Depremi'nin etkisi ülkemizde geniş bir coğrafyada hissedildi ve sebep olduğu tahribat ile bizleri maalesef geriye götürdü. Sakarya, depremin ardından ticari, sınai, sosyal hayat anlamında toparlandı. Bunun sebebi üreten bir şehir olmasıdır. Hızlı yükselişini de günden güne sürdürmektedir. İhracatta 7. sırada olan ilimiz ilk 5'i zorlamakta, ihracatın ithalatı karşılama oranında ise ülke ortalamasının üzerindedir. Felaketin ardından geçen 21 yılda Sakarya üretim üssü olmuş, savunma sanayinde merkez, otomotiv üretiminde sayılı iller arasında yer almıştır. 1999 yılı itibarıyla yaklaşık 180 milyon dolar ihracat yapmışız. Bugün ihracatta 6 milyar doları aştık. Nüfus 600 bin civarındaydı, şimdi 1 milyonu aştı. Bu göstergeler üreterek büyüdüğümüzün işaretidir. Alt ve üst yapısı yeniden kurulmuş bir şehir olduk."

Altuğ, deprem acil eylem planının gözden geçirilmesi, belirlenmiş olan deprem anında toplanma alanları konusunda bireylerin bilinçlendirilmesi, panik havasına mahal verilmemesi ve kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlandırılması ve önlemlerin alınması gerektiğini belirterek, deprem felaketinde hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diledi.

Kaynak: AA