17 Ağustos Marmara Depremi'nin 20. Yılı - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

17.08.2019 04:19

Yalova'da, 17 Ağustos 1999 tarihindeki Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler, 20 sene önce depremin yaşandığı saat olan 03.02'de düzenlenen törenle anıldı.

Kentte depremde yıkılan bazı binaların enkazı üzerine kurulan Deprem Anıtı'na akşam saatlerinde gelen vatandaşlar, felakette yaşamını yitirenlerin isimlerinin yazılı olduğu beton bloklara çiçek bıraktı.

Anıtın içindeki fotoğraf sergisini de gezen vatandaşlardan bazıları gözyaşlarına hakim olamadı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da 17 Ağustos Parkı içinde bulunan deprem anıtını ziyaret etti.

Soylu, anıt içindeki fotoğraf sergisini gezerek Yalova Valisi Muammer Erol ve Belediye Başkanı Vefa Salman'dan fotoğraflar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra İl Müftülüğü görevlileri tarafından depremde hayatını kaybedenler için dua edildi.

Ardından Soylu ve protokol üyeleri anıta karanfil bıraktı.

Anma programı katılımcılara helva ikram edilmesiyle sona erdi.

Anma törenine, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Genel Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA