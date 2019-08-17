17 Ağustos Marmara Depremi'nin 20. yılı

17.08.2019 05:35

Avcılar'da, 17 Ağustos 1999'da meydana gelen Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için anma etkinliği düzenlendi.

Avcılar Beldediyesi ve Avcılar Kent Konseyi tarafından Marmara Depremi'nin 20. yıl dönümü dolayısıyla Marmara Caddesi'ndeki Deprem Anıtı önünde saat 03.02'de saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan törene, depremde hayatını kaybedenlerin yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Burada konuşan Avcılar Belediye Başkan Vekili Tuncay Gündüz, 17 Ağustos'un, acılarının tazelendiği gün olduğunu söyledi.

Gündüz, bu tarihin üzerinden 20 yıl geçmesine rağmen kendileri için hala kapanmayan bir yara olduğunu belirterek, "Komşumuzu, eşimizi, dostumuzu, ailemizi, 18 bin vatandaşımızı yitirdiğimiz kara bir gündür 17 Ağustos." dedi.

"Elimizden gelen, bu acıları tekrar yaşamamak için, halkımıza tekrar yaşatmamak için var gücümüzle çalışmaktır." diyen Gündüz, şöyle devam etti:

"Deprem ve doğal afet gerçekliğini görüp bunlarla yaşamayı öğrenmeliyiz fakat depremi ve acıları bir keder olarak görmemeliyiz. Hedefimiz afet riski azaltılmış daha güvenli ve yaşanılabilir bir Avcılar yaratmaktır. Özellikle vurgulamak isterim ki afet yönetimi tüm vatandaşlarımızın, sivil toplum kuruluşlarının eş güdümlü ve organize çalışmasıyla başarıya ulaşabilir."

Tören, toplu fotoğraf çektirilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA