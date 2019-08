17 Ağustos Marmara Depremi'nin 20. yılı

17.08.2019 01:53

Sakarya'da, 17 Ağustos 1999'da meydana gelen Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için anma etkinliği düzenlendi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesince Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen tören öncesi İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD), Çark Caddesi'nde deprem farkındalığı yürüyüşü gerçekleştirildi. Etkinliğe, CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, İl Sağlık Müdürlüğü, UMKE ve Sakarya Üniversitesi Gönüllü Doğal Afet Arama Kurtarma Birimindan (SAÜDAK) ve çok sayıda kişi katıldı.

Ellerinde "Deprem gerçek, hazır olmak gerek", "Gönüllü ol, insanlığa umut ol" ve "Afet çantan nerede" şeklinde dövizler taşıyan grup, çeşitli sloganlar atıp düdük çalarak tören alanına kadar yürüdü.

Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen anma etkinliği ise öğrencilerin Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

"Alınabilecek her tedbiri mutlaka düşünmemiz lazım"

Törende konuşan Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, her şehrin bir hafızası olduğunu, acı ve tatlı anıların o hafızalarda muhafaza edildiğini söyledi.

Kentte yaşanan depremlerin her birinin şehrin hafızasında acı hatıra olarak kaldığını aktaran Nayir, "Alınması gereken dersler, yapılması gereken yerler yapılmış, tedbirler oluşturulmuşsa biz bunlardan ders almışız demektir. Yoksa aynı şeyleri tekrar tekrar yaşayacağız demektir. Bunlardan ders alarak, geleceğe daha iyi hazırlanıp insanımız için daha güzelini yapma gayreti içerisinde olmalıyız." şeklinde konuştu.

Nayir, son 20 yılda afetler nedeniyle dünya genelinde 1,5 milyon kişinin öldüğünü ifade ederek, "Sakaryamız'da 3 bin 891 kaybımız, 5 bin 180 yaralımız var. Hasarlı, yıkılan binalarımız var. Yaptığımız hiçbir şeyi yeterli görmememiz, iyinin daha iyisine talip olmamız lazım. Bu ülkenin insanı için alınabilecek her tedbiri mutlaka düşünmemiz lazım. Bu konunun farkındalığını mutlaka en üst düzeyde tutmamız lazım. 7 gün 24 saat hazır beklememiz gereken bir durum var." dedi.

Kentte 320 bin kişiye son 5 yıl içerisinde afet bilgilendirme eğitimi verdiklerine işaret eden, "Şu an ilimizin 16 ilçesinde 664 toplanma alanımız tespit edilmiş bulunmaktadır. Bir afet durumunda 169 bin 749 konteyner ve çadır kurulabilecek alanların tespiti yapılmıştır. Afet haritamız da tamamlanmış bulunmaktadır." diye konuştu.

"Afetlerin en az kayıpla atlatılmasını sağlamak istiyoruz"

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de deprem şehitlerini anmak, onlara dualar göndermek için bu programı icra ettiklerini söyledi.

O gece binlerce vatandaşın hayatını kaybettiğini, o acıyı hala derinden yaşadıklarını aktaran Yüce, kendi evinin de Erenler Belediye Başkanlığı yaptığı o dönemde yıkıldığını ama sağ kurtulduklarını anlattı.

Yüce, enkazdan Allah'a şükrederek çıktıklarını belirterek, "Mevlam bir daha o gecedeki feryatları bizlere göstermesin inşallah. Dünyanın dört bir yanından hızlı şekilde yardımlar geldi ve dünyanın çok ufak olduğunu biz o gece anladık. Allah bir daha bugünleri göstermesin. Bunun bir daha yaşanmaması için var gücümüzle çalışmalıyız, yaraları sararız ama hedefimiz yara sarmak değil, yaralanmamak olmalı. Deprem öldürmez, bina öldürür." diye konuştu.

Şimdiye kadar birçok tedbirin alındığını, alınmaya devam edildiğini aktaran Ekrem Yüce, şöyle devam etti:

"Sakarya'da yatay mimarinin daha da hakim olması için çok önemli çalışmalar başlattık. Bu anlamda şehrimizin ülkemize örnek bir şehir olması için hem belediyemiz hem şahsım bu konuda her türlü desteği verecektir. Yine Sakarya Afet Yönetim merkezi projemizi çok önemsiyoruz. Çalışmalara başladık. İnşallah en kısa sürede merkezimizi kuracağız. Burada çeşitli afet eğitim sahaları bulunacak. Amacımız, hemşehrilerimizin afetler konusunda bilinçlenmesini sağlayarak, afetlerin en az kayıpla atlatılmasını sağlamak."

Deprem videosu ve fotoğraflarından oluşan sinevizyon gösterisinin izlendiği etkinlikte, vatandaşlar deprem fotoğraflarından oluşan sergiyi gezdi.

Öte yandan, AFAD, Türk Kızılay, Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Sakarya Üniversitesi (SAÜ), Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ve ilçe belediyeleri tarafından alanda konuşlandırılan stantlarda, vatandaşlara depremle ilgili çalışmalar anlatıldı.

Kaynak: AA