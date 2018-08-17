17 Ağustos Marmara Depremi'nin 19. Yılı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, "Haziran seçimleri öncesinde oy uğruna İmar Barışı adı altında çıkarılan imar affıyla yeni kaçak yapıların ve denetimsizliğin önü açılmıştır." görüşünü savundu.

Karaca, 17 Ağustos 1999'da yaşanan Marmara Depremi'nin ardından geçen 19 yılda denetimsizlik ve cezasızlığın kural haline geldiğini iddia etti.

Ülkede deprem güvenliğini sağlamak için vatandaştan toplanan paraların duble yollara, yeni rant alanları yaratmaya ve beton-asfalt ekonomisine aktarıldığını öne süren Karaca, "Bir daha ülkemizde benzer acılar yaşanmaması için ülke yönetiminde olanlara sorumluluklarını bir kez daha hatırlatma gereği duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Bugün, dönüp geriye baktıklarında depremden ders alınmadığını gördüklerini aktaran Karaca, iktidarın tüm uyarılara rağmen tarım alanlarını, yeşil alanları ve deprem toplanma alanlarını dahi imara açtığını ileri sürdü.

İmar Barışı uygulamasına da tepki gösteren Karaca, "Haziran seçimleri öncesinde oy uğruna İmar Barışı adı altında çıkarılan imar affıyla yeni kaçak yapıların ve denetimsizliğin önü açılmıştır. Çevre ve Şehircilik Bakanı her ne kadar 'Kaçak yapılar kayıt altına alınacak' demişse de kayıt altına alınan kadar yeni kaçak yapının ortaya çıkmasına sebep olmuştur." değerlendirmesini yaptı.