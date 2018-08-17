17 Ağustos Marmara Depremi'nin 19. Yılı

Marmara Depremi'nde, Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki evi ve dükkanı yıkılan, ailesiyle göçük altından yaralı kurtarıldıktan sonra Eskişehir'e yerleşip berber dükkanı açan esnaf, depremin her yıl dönümünde ücretsiz tıraş hizmeti veriyor.

Kentte "17 Ağustos Tıraş Salonu" adıyla berber dükkanını işleten Ömer Faruk Akceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin zihinlerinde bıraktığı izleri silmek için ailece doğum yerleri olan Eskişehir'e göç ettiklerini anlattı.



Eskişehir'e yerleştikten sonra babasıyla dükkan açtığını belirten Akceylan, Marmara Depremi'ni hatırlatmak amacıyla her sene 17 Ağustos'ta ücretsiz tıraş hizmeti verdiğini anlattı.



Akceylan, babasıyla başlattıkları uygulamayı bu yıl da sürdürdüklerini aktararak şöyle konuştu:

"Ücretsiz tıraş hizmetimizi rahmetli babam başlattı. Ben onun yapmış olduğu hizmeti iş yerimiz ayakta olduğu sürece sürdüreceğim. 17 Ağustos depremini unutturmamak adına ücretsiz tıraşı 19 yıldır devam ettiriyoruz. Son iki yıldır ise yetim çocuklarımızı tıraş etmek için hizmet sunuyoruz. Depremi unutmamak, unutturmak lazım. Bizim tek isteğimiz bu. Çok acılar yaşandı, çok acılar çekildi. Allah bir daha yaşatmasın. O günde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum?."