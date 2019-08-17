17 Ağustos depreminin 20. yılında Avcılar: 'Olası bir deprem kimsenin umurunda değil'

17.08.2019 08:48

17 Ağustos 1999'da saat 03.02'de meydana gelen ve yaklaşık 45 saniye süren 7,4 büyüklüğündeki depremin 20. yıl dönümü.

Kocaeli, Gölcük, Düzce, İstanbul, Yalova ve Sakarya'da büyük bir yıkıma neden olan depremde resmi verilere göre yaklaşık 18 bin kişi hayatını kaybetti. Ancak bu noktalarda depremi yaşayanlar bu rakamın hep daha fazla olduğunu iddia etti. Yine 50 bine yakın kişi de yaralandı. Euronews.com'da Görüntüle