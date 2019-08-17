17 Ağustos depreminin 20. yılında Avcılar: 'Olası bir deprem kimsenin umurunda değil'

17.08.2019 07:27

17 Ağustos 1999'da saat 03.02'de meydana gelen ve yaklaşık 45 saniye süren 7,4 büyüklüğündeki depremin 20. yıl dönümü.Bugün deprem endişesi taşıyan İstanbullu da bir an önce plansız ve riskli yapılaşmasının önüne geçilmesi ve daha fazla sorumluluk alınmasını istiyor